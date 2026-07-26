क्या वर्ल्ड कप 2027 में स्क्वाड में होंगे भुवनेश्वर? अश्विन ने सुलझाई गुत्थी, कहा- डेथ ओवर्स में...

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "क्यों नहीं? अभी हमारी तेज गेंदबाजी की स्थिति को देखें तो थोड़ी मुश्किल दिख रही है. मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार पर विचार करना चाहिए. आप उन पर विचार क्यों नहीं कर सकते? शमी और भुवनेश्वर के बीच बस एक ही फर्क है. भुवी लगातार दो सीजन तक RCB के लिए खेल पाए हैं और खुद को फिट भी रख पाए हैं. RCB ने दोनों बार खिताब जीता और वे उस जीत के तीन मुख्य कारणों में से एक थे. वे काफी फिट दिखते हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें तुरंत टीम में ले लिया जाए, लेकिन कम से कम उन्हें एक मौका तो दें और फिर फैसला करें. भुवी गेंद को स्विंग करा सकते हैं, डेथ ओवरों में गेंदबाज़ी कर सकते हैं और थोड़ी-बहुत बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं. उनमें बल्लेबाजी की काफी क्षमता है."