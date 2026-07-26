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क्या वर्ल्ड कप 2027 में स्क्वाड में होंगे भुवनेश्वर? अश्विन ने सुलझाई गुत्थी, कहा- डेथ ओवर्स में...

टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस समय को टीम इंडिया का बुरा दौर भी कहें तो गलत नहीं होगा. भारत को एक-एक जीत के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. दूसरी तरफ वर्ल्ड कप 2027 के चर्चे भी चरम पर हैं. अश्विन ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बॉलिंग यूनिट की गुत्थी सुलझाई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:17 PM IST
क्या वर्ल्ड कप 2027 में स्क्वाड में होंगे भुवनेश्वर? अश्विन ने सुलझाई गुत्थी, कहा- डेथ ओवर्स में...
Image Credit: Bhuvneshawar Kumar

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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