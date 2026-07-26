क्या वर्ल्ड कप 2027 में स्क्वाड में होंगे भुवनेश्वर? अश्विन ने सुलझाई गुत्थी, कहा- डेथ ओवर्स में...

टीम इंडिया इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. इस समय को टीम इंडिया का बुरा दौर भी कहें तो गलत नहीं होगा. भारत को एक-एक जीत के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं. दूसरी तरफ वर्ल्ड कप 2027 के चर्चे भी चरम पर हैं. अश्विन ने वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बॉलिंग यूनिट की गुत्थी सुलझाई है. टीम इंडिया की बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन गेंदबाजी नाजुक नजर आ रही है. कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी नजर आती है. बॉलिंग यूनिट पर बात करते हुए अश्विन ने भुवनेश्वर का जिक्र किया, जो पिछले दो सीजन से लगातार आरसीबी को खिताब दिलाने में मदद कर रहे हैं.
अश्विन का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए चयनकर्ताओं को भुवी के नाम पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. अश्विन के मुताबिक भारत के मौजूदा तेज गेंदबाजी अटैक में बड़े ICC टूर्नामेंट के दबाव को झेलने के लिए जरूरी अनुभव की थोड़ी कमी दिख रही है. 36 साल के भुवनेश्वर कुमार इस कमी को दूर करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं. आईपीएल के पिछले दो सीजन में उन्होंने दो सीजन में कुल 45 विकेट चटकाए.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "क्यों नहीं? अभी हमारी तेज गेंदबाजी की स्थिति को देखें तो थोड़ी मुश्किल दिख रही है. मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार पर विचार करना चाहिए. आप उन पर विचार क्यों नहीं कर सकते? शमी और भुवनेश्वर के बीच बस एक ही फर्क है. भुवी लगातार दो सीजन तक RCB के लिए खेल पाए हैं और खुद को फिट भी रख पाए हैं. RCB ने दोनों बार खिताब जीता और वे उस जीत के तीन मुख्य कारणों में से एक थे. वे काफी फिट दिखते हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें तुरंत टीम में ले लिया जाए, लेकिन कम से कम उन्हें एक मौका तो दें और फिर फैसला करें. भुवी गेंद को स्विंग करा सकते हैं, डेथ ओवरों में गेंदबाज़ी कर सकते हैं और थोड़ी-बहुत बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं. उनमें बल्लेबाजी की काफी क्षमता है."
युवाओं को लेकर अश्विन ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि बॉलिंग अटैक में अनुभव की कमी है, आप उन्हें चुन सकते हैं. गुरनूर, प्रसिद्ध और प्रिंस क्या आप वर्ल्ड कप में ऐसी बॉलिंग लाइन-अप के साथ खेलना चाहेंगे? मुझे पक्का नहीं पता. आप इनमें से एक या दो को चुन सकते हैं. इसके अलावा, आपके पास हर्षित और बुमराह भी हैं. इसलिए भुवनेश्वर के साथ, अनुभव और युवा जोश का अच्छा तालमेल बन सकता है."
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उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अब खिलाड़ियों को तैयार करने का समय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 12 महीने बचे हैं. आपने हर्षित को मौका दिया और अब यह जानना जरूरी है कि वह किस स्थिति में हैं क्योंकि वह आठवें नंबर पर बैटिंग करते हैं. गुरनूर और प्रसिद्ध को भी मौके मिले. लेकिन अब आप उन्हें हटाकर और गेंदबाज़ नहीं ला सकते. यह पहचानना ज़रूरी है कि आपके चार या पांच तेज गेंदबाज कौन हैं, जिनमें से आप तीन को वर्ल्ड कप के लिए चुनेंगे. इसीलिए भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी का भी चर्चा में होना जरूरी है."