इतिहास रचने को तैयार... अब इस लीग में धमाल मचाने उतरेंगे अश्विन! IPL से संन्यास लेने के कुछ घंटे बाद आई बड़ी खबर
इतिहास रचने को तैयार... अब इस लीग में धमाल मचाने उतरेंगे अश्विन! IPL से संन्यास लेने के कुछ घंटे बाद आई बड़ी खबर

दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त को आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया. आईपीएल से संन्यास लेने के कुछ घंटे बाद ही एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर यह है कि अश्विन इंग्लैंड की एक लीग में धमाल मचाते नजर आ सकते हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:45 PM IST
इतिहास रचने को तैयार... अब इस लीग में धमाल मचाने उतरेंगे अश्विन! IPL से संन्यास लेने के कुछ घंटे बाद आई बड़ी खबर

दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त को आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान कर दिया. अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा 537 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं, उन्होंने 187 विकेटों के साथ अपना करियर खत्म किया. आईपीएल से संन्यास लेने के कुछ घंटे बाद ही एक बड़ी खबर सामने आई है. खबर यह है कि अश्विन इंग्लैंड की एक लीग में धमाल मचाते नजर आ सकते हैं.

अब इस लीग में धमाल मचाएंगे अश्विन!

आईपीएल से संन्यास की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही बड़ी खबर आई है. दरअसल, इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने तय कर लिया है कि वह आगे किस लीग में खेलने उतरेंगे. टेलीग्राफ स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्विन अगले साल इंग्लैंड में होने वाले द हंड्रेड टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक हैं. अगर अश्विन इस टूर्नामेंट में शामिल होते हैं तो वह द हंड्रेड में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे. अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी नहीं खेला है.

अब तक कोई पुरुष भारतीय क्रिकेटर नहीं खेला

द हंड्रेड का अब तक कोई भी पुरुष भारतीय क्रिकेटर हिस्सा नहीं बना है. अश्विन अब बीसीसीआई से कॉन्ट्रेक्टेड खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए उन्हें द हंड्रेड में भाग लेने में कोई समस्या होने की संभावना नहीं है. बता दें कि बीसीसीआई के नियमों के अनुसार भारत के पुरुष क्रिकेटर विदेशी टी20 लीग में तब तक भाग नहीं ले सकते, जब तक कि वे भारतीय क्रिकेट से सभी स्तरों पर संन्यास न ले लें. हालांकि, महिला क्रिकेटरों को ऐसी कोई समस्या नहीं है. कई भारतीय महिला सितारे द हंड्रेड में भाग ले चुकी हैं.

आईपीएल से भी लिया संन्यास

क्रिकेट के दिग्गज स्पिनरों में से एक अश्विन ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के बीच में ही इंटरनॅशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने अपने करियर का अंत 537 विकेटों के साथ किया, जो टेस्ट इतिहास में 7वें सबसे ज्यादा विकेट हैं. अश्विन ने 27 अगस्त को चेन्नई सुपर किंग्स से उनके अलग होने की चर्चाओं के बीच अपने आईपीएल करियर को खत्म करने का फैसला लिया.

विदेशी लीग्स में खेलेंगे अश्विन

अश्विन ने सोशल मीडिया पर आईपीएल से संन्यास की घोषणा करते हुए साफ तौर पर कहा कि वह बीसीसीआई से सभी रिश्ते तोड़कर विदेशी क्रिकेट लीग में उतरने के लिए तैयार हैं. अश्विन ने लिखा, 'यह एक खास दिन है और इसलिए एक खास शुरुआत भी. कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है. एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक एक्स्प्लोरर के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है. मैं सभी फ्रेंचाइजियों को इतने सालों की शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे बढ़कर आईपीएल और बीसीसीआई को, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है, उसके लिए धन्यवाद. आगे जो भी है, उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं.'

