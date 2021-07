VIDEO: सोशल मीडिया पर फैन से भिड़ गए R Ashwin, इस ट्वीट को लेकर हुआ विवाद

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) सोशल मीडिया पर फैन के एक ट्वीट पर भिड़ गए हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कपिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच के दौरान गैरी कर्स्टन को मांकड आउट (Mankading) करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं.

फैन ने अश्विन को दिलाया गुस्सा

इस वीडियो पर एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए रविचंद्रन अश्विन समेत कई क्रिकेटर्स को टैग किया. यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा था, 'कपिल ने कर्स्टन को एक बार चेतावनी देकर एक जेंटलमैन की तरह क्रिकेट खेला. इससे भी अहम बात ये है कि उन्होंने कर्स्टन को क्रीज से बाहर जाने पर नहीं रोका. यही सही खेल भावना है.'

Every One Know that Kapil Dev ManKaded Peter Kirsten in Tour Of South Africa 1992-93 & @therealkapildev looks angry after that. But Not many knew that He Warned Kirsten In Game 1 that's why he Out him in Game 2 & show his aggression on batsmen. There is a footage from both Games. pic.twitter.com/Sz4xfc065N

अश्विन ने फैन को दिया करारा जवाब

इस ट्वीट के बाद अश्विन ने उस फैन को करारा जवाब दिया है. अश्विन ने फैन के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, 'अगर कोई बल्लेबाज क्रीज से बाहर जाता है, तो मैं दोबारा से इसे करने से पीछे नहीं हटूंगा. मैं ऐसा करने के लिए आपकी अनुमति लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसी गेंदबाज को बल्लेबाज को इस तरह से रन आउट करने की आवश्यकता होती है, तो उसे फिर से सोचने की जरूरत होती है और उम्मीद है, आप इसे स्वीकार करेंगे और मेरे माता-पिता को इसके बारे में नहीं बताएंगे.'

I would do it again if a batsmen goes out of the crease. I would also like to seek your permission to do the same cos if a bowler needs to run a batter out that way, he/she needs to premeditate the same and hopefully you will approve of the same and not tell my parents about it. https://t.co/tGbMZuQFXc

— Mask up and take your vaccine (@ashwinravi99) July 14, 2021