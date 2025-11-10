Advertisement
trendingNow12995633
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव को किया संभव... इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया, रिकॉर्ड चेज में किया सबसे बड़ा अजूबा

साउथ अफ्रीका A के खिलाफ BCCI के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया A टीम को हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका A को जीत के लिए 417 रन का टारगेट मिला था, जो उसने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका A ने असंभव को भी संभव कर दिखाया. 417 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका A टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने 123 गेंद पर 91 रन बनाए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 10, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असंभव को किया संभव... इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया, रिकॉर्ड चेज में किया सबसे बड़ा अजूबा

साउथ अफ्रीका A के खिलाफ BCCI के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया A टीम को हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका A को जीत के लिए 417 रन का टारगेट मिला था, जो उसने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका A ने असंभव को भी संभव कर दिखाया. 417 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका A टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने 123 गेंद पर 91 रन बनाए.

इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जॉर्डन हरमन की तारीफ की है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज इंडिया A के खिलाफ दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका A टीम का प्रतिनिधित्व किया है. जॉर्डन हरमन ने रविवार को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड पर 123 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 13 चौकों की मदद से 91 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

रिकॉर्ड चेज में किया सबसे बड़ा अजूबा

जॉर्डन हरमन ने इस दौरान लेसेगो सेनोकवाने के साथ पहले विकेट के लिए 156 रन जोड़े. रविचंद्रन अश्विन ने 'एक्स' पर लिखा, 'जॉर्डन हरमन की अगुवाई में 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका A अनऑफिशियल टेस्ट के चौथे दिन धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. वह सिराज, प्रसिद्ध, कुलदीप और आकाशदीप के सामने 90 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज चाहे कुछ भी हो, जॉर्डन हरमन ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट जगत में तेजी से अपनी जगह बनाई है. वह साउथ अफ्रीका 20 में एसआर ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं.'

साउथ अफ्रीका A ने जीता मैच

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका A ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी में मिले 34 रन की बढ़त के आधार पर साउथ अफ्रीका A को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य दिया था. दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्कस एकरमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. एकरमैन ने पहली पारी में शतक लगाया था. भारतीय पिच पर 417 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका की जीत इस बात की गवाह है कि सीनियर टीमों के बीच होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक होगी. दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. पहला मैच भारत ने जीता था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

R Ashwin

Trending news

थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
shashi tharoor news
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?