असंभव को किया संभव... इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया, रिकॉर्ड चेज में किया सबसे बड़ा अजूबा

साउथ अफ्रीका A के खिलाफ BCCI के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड, बेंगलुरु में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में इंडिया A टीम को हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका A को जीत के लिए 417 रन का टारगेट मिला था, जो उसने 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका A ने असंभव को भी संभव कर दिखाया. 417 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका A टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज जॉर्डन हरमन ने 123 गेंद पर 91 रन बनाए.

इस साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जॉर्डन हरमन की तारीफ की है, जिन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज इंडिया A के खिलाफ दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका A टीम का प्रतिनिधित्व किया है. जॉर्डन हरमन ने रविवार को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड पर 123 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के और 13 चौकों की मदद से 91 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

रिकॉर्ड चेज में किया सबसे बड़ा अजूबा

जॉर्डन हरमन ने इस दौरान लेसेगो सेनोकवाने के साथ पहले विकेट के लिए 156 रन जोड़े. रविचंद्रन अश्विन ने 'एक्स' पर लिखा, 'जॉर्डन हरमन की अगुवाई में 417 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका A अनऑफिशियल टेस्ट के चौथे दिन धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. वह सिराज, प्रसिद्ध, कुलदीप और आकाशदीप के सामने 90 रन बनाकर खेल रहे हैं. आज चाहे कुछ भी हो, जॉर्डन हरमन ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेट जगत में तेजी से अपनी जगह बनाई है. वह साउथ अफ्रीका 20 में एसआर ईस्टर्न केप के लिए खेलते हैं.'

साउथ अफ्रीका A ने जीता मैच

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका A ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी में मिले 34 रन की बढ़त के आधार पर साउथ अफ्रीका A को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य दिया था. दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्कस एकरमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. एकरमैन ने पहली पारी में शतक लगाया था. भारतीय पिच पर 417 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका की जीत इस बात की गवाह है कि सीनियर टीमों के बीच होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक होगी. दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. पहला मैच भारत ने जीता था.