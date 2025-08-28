'अश्विन का संन्यास लेना क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता', किसने दिया ये बयान?
'अश्विन का संन्यास लेना क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता', किसने दिया ये बयान?

पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास ले लिए. इससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. अश्विन के आईपीएल से संन्यास के बाद भारतीय स्पिनर और उनके साथी साई किशोर ने बड़ी बात कही है. उन्होंने अश्विन को लीजेंड बताया और कहा कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:04 AM IST
'अश्विन लीजेंड हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'

रविचंद्रन अश्विन के साथी क्रिकेटर साई किशोर के मुताबिक अश्विन की कमी कोई भी खिलाड़ी पूरी नहीं कर सकता है. एक समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए साई किशोर ने कहा, 'अश्विन एक लीजेंड हैं. कोई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. मैं उन्हें खेलते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं. वह मेरे प्रेरणास्रोत हैं. वह क्रिकेट के दिग्गज हैं. अश्विन का संन्यास खेल के लिए एक बड़ी क्षति है.' जब साई किशोर से पूछा गया कि क्या वह अश्विन की जगह ले सकते हैं, तो बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने कहा, 'कोई किसी की जगह नहीं ले सकता. जब तक मैं स्वस्थ हूं, अच्छा खेलता रहूंगा.'

इंटरनेशनल के बाद आईपीएल से भी संन्यास

रविचंद्रन अश्विन बीते साल गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह आईपीएल खेलते रहेंगे. रविचंद्रन अश्विन ने साल 2009 में आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने इस लीग में कुल 220 मुकाबले खेले. इस दौरान दाएं हाथ के स्पिनर ने 187 शिकार किए. अश्विन आईपीएल में 833 रन भी बना चुके हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. अश्विन ने आईपीएल 2025 में 9 मैच खेले, जिसमें 40.43 की औसत के साथ सात शिकार किए.

ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

इंटरनेशनल स्तर पर अश्विन के प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने 106 टेस्ट मुकाबलों में 24 की औसत के साथ कुल 537 विकेट झटके. इस दौरान अश्विन ने 37 बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट निकाले. वहीं, 116 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 156 विकेट हासिल किए. बात 65 टी20 मुकाबलों की करें, तो इस फॉर्मेट में अश्विन ने 72 विकेट अपने नाम किए हैं. अश्विन ने टेस्ट में अपने बल्ले से छह शतक और 14 अर्धशतक के साथ 3,503 रन बनाए. आईपीएल से संन्यास लेते वक्त अश्विन ने संकेत दिया कि वह विदेशों में होने वाली लीग्स में खेलते नजर आएंगे.

;