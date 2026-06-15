महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. मुकाबले में भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही पाकिस्तान पर हावी नजर आई थी. इस जीत की सराहना हर तरफ देखने को मिली. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने इस टीम के लाइनअप के बारे में खुलकर बात की और टीम को आगामी मुकाबलों के लिए अलर्ट दिया. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना की 68 रन की पारी की बदौलत बोर्ड पर 170 रन टांगे थे.