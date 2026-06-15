महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. मुकाबले में भारतीय टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही पाकिस्तान पर हावी नजर आई थी. इस जीत की सराहना हर तरफ देखने को मिली. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने इस टीम के लाइनअप के बारे में खुलकर बात की और टीम को आगामी मुकाबलों के लिए अलर्ट दिया. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति मंधाना की 68 रन की पारी की बदौलत बोर्ड पर 170 रन टांगे थे.
स्मृति मंधाना के अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सका. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रन की पारी खेली जबकि ऋचा घोष ने 17 गेंद में 34 रन ठोके. गेंदबाजी में टीम इंडिया का काम दीप्ति शर्मा ने कर दिया. उन्होंने पांच बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया और जीत की हीरो साबित हुईं. पूरी पाकिस्तान टीम 106 के स्कोर पर ही ढेर हो गई.
अश्विन का मानना है कि टूर्नामेंट में आगे चलकर भारत को मजबूत टीमों, खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी पावर-पैक टीमों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ सकता है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि भारत इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत आगे तक जाएगा. लेकिन लाइनअप में पावर की कमी है. हालांकि, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया और उनका स्पिन अटैक एक बार फिर निर्णायक साबित हुआ.'
ये भी पढे़ं..
भारतीय टीम को आगामी मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों से टक्कर लेनी है. अश्विन ने आगामी मुकाबलों को लेकर अलर्ट देते हुए कहा, "लेकिन टीम में अभी भी उस गहराई की कमी है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के पास है. भारत के कॉम्बिनेशन में पावर-हिटिंग विकल्पों की थोड़ी कमी दिखती है, जो मजबूत टीमों के खिलाफ मुश्किल मैचों में चिंता का विषय बन सकता है."