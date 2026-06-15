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पाकिस्तान के खिलाफ जीत... फिर भी अश्विन ने कौर एंड कंपनी को क्यों बताया कमजोर? किया अलर्ट

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 64 रन से एकतरफा जीत दर्ज की. भारत की जीत की तारीफ हर तरफ देखने को मिली, लेकिन इसके उलट पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने टीम इंडिया को अलर्ट दिया. उन्होंने बताया कि इस टीम को कहां सुधार करने की जरूरत है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:00 PM IST
पाकिस्तान के खिलाफ जीत... फिर भी अश्विन ने कौर एंड कंपनी को क्यों बताया कमजोर? किया अलर्ट
Image Credit: Team India (BCCI Women)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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