'2-3 लोगों ने मुझे...', अश्विन ने बताई संन्यास की इनसाइड स्टोरी, रोहित-गंभीर का नाम लेकर क्या बोले?

दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के बीच में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था. हर किसी के मन यही सवाल था कि क्या अश्विन को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया? क्या रोहित शर्मा (उस समय के कप्तान) और हेड कोच गौतम गंभीर की ओर से कुछ ऐसा किया गया, जिसने अश्विन को रिटायरमेंट का ऐलान करने के लिए फोर्स किया? भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अश्विन ने अब 10 महीने बाद अपने संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

अश्विन का बड़ा खुलासा

आर अश्विन ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर रोक लगा दी. उन्होंने उन बातों को पूरी तरह गलत बताया कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा या मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर किया. भारत के बेहतरीन स्पिनरों में से एक अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के बीच में ही अपना शानदार करियर खत्म कर दिया था. अश्विन ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें संन्यास न लेने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने खुद ही यह चुनाव किया.

Add Zee News as a Preferred Source

अश्विन का फैसला उनका निजी था

अश्विन के अचानक संन्यास लेने की घोषणा से काफी हलचल मची थी, लेकिन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर साफ किया कि यह फैसला पूरी तरह से उनका अपना था. उन्होंने अगस्त में IPL से भी संन्यास ले लिया था. अश्विन ने कहा, 'किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आपको अब जाना चाहिए, किसी ने यह भी नहीं कहा कि टीम में आपके लिए जगह नहीं है. बल्कि, जब मैंने फैसला लिया तो 2-3 लोगों ने मुझे मना किया, पर मैंने अपना निर्णय लिया. वे तो चाहते थे कि मैं और खेलूं.'

रोहित और गंभीर ने दोबारा सोचने को कहा

उन्होंने आगे बताया कि उस समय के कप्तान रोहित और कोच गंभीर दोनों ने ही अंतिम फैसला लेने से पहले उन्हें दो बार सोचने के लिए कहा था. अश्विन ने कहा, 'रोहित शर्मा ने भी मुझे इसके बारे में सोचने को कहा और गौती भाई (गौतम गंभीर) ने भी मुझे फिर से सोचने को कहा. मैंने अजीत अगरकर (भारत के मुख्य चयनकर्ता) से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की.' उन्होंने यह भी कहा, 'संन्यास का फैसला बहुत व्यक्तिगत होता है. ये सब खुद के फैसले होते हैं.'

कुछ समय बाद रोहित-कोहली का भी संन्यास

अश्विन के संन्यास के बाद टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हुए. उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद भारत के शानदार टेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट फॉर्मेट से ब्रेक ले लिया, जिससे शुभमन गिल को भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया. गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया और सीरीज 2-2 से बराबर की. भारत अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेल रहा है.