'अभी वैभव को बेंच पर बिठाओ'...R Ashwin ने क्यों दिया ये बयान? बताया इसमें भी है उनका फायदा

R Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया को 34 रनों से शर्मनाक हार मिली है. इतिहास में यह पहला मौका है, जब आयरलैंड ने भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट में मात दी है. इस हार से ज्यादा 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका न दिए जाने की चर्चा है. अब माना जा रहा है कि दूसरे टी20I में उनका डेब्यू कराया जा सकता है. इस बीच भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इस पर बेहद बेबाक राय रखी है.
अश्विन यह मानते हैं कि अभी वैभव का डेब्यू कराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने राय दी है कि वैभव को बेंच पर बिठाया जाए. इसके पीछे का कारण भी उन्होंने समझाया है. अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' (Ash ki Baat) पर साफ कहा कि सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए किसी अन्य खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती. अश्विन ने मौजूदा सीनियर ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का पक्ष लिया.
आर अश्विन ने कहा, 'फिलहाल भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई जगह नहीं है. अगर उन्हें खिलाना ही है, तो सेलेक्टर्स को उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर भेजना चाहिए, जहां मौजूदा सीनियर ओपनर्स आराम पर होंगे. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा टेस्ट या वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. यह वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का साल है. ऐसे में अगर इन टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को यहां भी मौका नहीं मिलेगा, तो वे कहां खेलेंगे? इसलिए वैभव को इनके स्थान पर मौका देना कतई जायज नहीं है.'
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 237.30 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. वे आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले, इमर्जिंग प्लेयर बनने वाले और एक सीजन में 700+ रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए चुना गया है.
वैभव के इस 'सुपरस्टार' स्टेटस पर अश्विन ने हेड कोच गौतम गंभीर की फिलॉसफी का हवाला देते हुए कहा, 'मैं मानता हूं कि वैभव एक कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि क्रिकेट एक टीम गेम है. कोई भी टीम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई जाती. गौतम गंभीर ने हमेशा "टीम फर्स्ट" (टीम पहले) की बात की है और कहा है कि टीम में सुपरस्टार कल्चर नहीं होना चाहिए. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पिछले कुछ सालों में शानदार खेल दिखाया है. सैमसन ने वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया. अब वैभव को खिलाने के लिए इनमें से किसी को बाहर करना गेम की स्पिरिट के खिलाफ होगा.'
टीम इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. वैभव अभी 15 साल के हैं और अगले साल 16 के होंगे. अश्विन का मानना है कि रिकॉर्ड के पीछे भागने से बेहतर है कि वैभव अभी सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहकर चीजें सीखें.
अश्विन ने सलाह देते हुए कहा, 'अगर आप आईपीएल रनों की ही बात करेंगे, तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भी रन बनाए हैं, तो क्या हम रोटेशन के नाम पर 5 ओपनर्स खिलाने लगें? हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा. कई बार डगआउट (बेंच) पर बैठने की भी अपनी एक वैल्यू होती है. वहां बैठकर भी वैभव बहुत कुछ सीख सकते हैं. कोई भी खिलाड़ी रातों-रात महान नहीं बनता. मुमकिन है कि जब वैभव को मौका मिले, तो वे टीम से कभी ड्रॉप ही न हों, जैसा सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ था. उनका करियर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए अभी बाहर बैठने में कोई बुराई नहीं है.'