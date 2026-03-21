RCB की प्लेइंग-XI से 7 करोड़ी बाहर.. अश्विन ने कर दिया हैरान, टी20 वर्ल्ड कप के शतकवीर को दी जगह

IPL 2026 के पहले मुकाबले में 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. आरसीबी की टीम पहली बार डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरेगी. पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने आरसीबी की प्लेइंग-XI चुनकर सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने 7 करोड़ के ऑलराउंडर को ही ड्रॉप कर दिया. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में चमके उस खिलाड़ी को जगह दी है जो इंग्लैंड के लिए वन मैन आर्मी साबित हुआ था.

किसे दी एंट्री?

अश्विन ने 7 करोड़ के वेंकटेश अय्यर को प्लेइंग-XI से बाहर कर दिया है. अय्यर पिछले सीजन कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए थे. अय्यर की जगह उन्होंने इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल को प्लेइंग-XI में शामिल किया है. R अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर आरसीबी की संभावित प्लेइंग-XI बताते हुए कहा, 'विराट कोहली, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, मंगेश यादव, यश दयाल और सुयश शर्मा.'

टीम का ट्रंप कार्ड पहले मैच में होगा बाहर

आरसीबी की बॉलिंग यूनिट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की कमी खलेगी. इंजरी के चलते वह पहला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे. पिछले सीजन हेजलवुड ने टीम की खिताबी जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने नवंबर के मध्य में शेफील्ड शील्ड के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है. इस इंजरी के चलते वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर हो गए थे.

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हेजलवुड की जगह कौन?

अश्विन ने हेजलवुड के बाहर होने पर कहा, 'अब RCB हेजलवुड की जगह कैसे भरेगी? उनके पास यश दयाल हैं. अगर वह टीम में न होते, तो इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल होता. RCB के पास जैकब बेथेल, जैकब डफी और मंगेश यादव जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और RCB के पहले मैच में इन तीनों के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी. अगर RCB को लगता है कि उन्हें बेथेल को प्लेइंग XI में शामिल करना ही है अगर किसी को भी, चाहे वह विराट कोहली हों, फिल सॉल्ट हों या रजत पाटीदार यह लगता है कि इस खिलाड़ी को तो खेलना ही चाहिए, आप इसे कैसे नहीं खिला सकते? अगर वे उसे खिलाना चाहते हैं तो उनके पास मंगेश यादव का विकल्प मौजूद है.'