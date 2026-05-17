विराट की तरह घुट रहे थे अश्विन... कोहली के बाद टेस्ट रिटायरमेंट पर एक और खुलासा, कहा- मुझे भी ऐसा...

Virat Kohli Retirement: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को सालभर बीत चुका है. लेकिन इसके बाद भी उनके टेस्ट रिटायरमेंट के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कोहली ने अपने रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी बताई थी, अब अश्विन ने भी उस मुद्दे पर अपने विचार साफ किए हैं.
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Virat Kohli Retirement: टीम इंडिया के स्टार विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को सालभर बीत चुका है. लेकिन इसके बाद भी उनके टेस्ट रिटायरमेंट के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कोहली ने अपने रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी बताई थी, अब अश्विन ने भी उस मुद्दे पर अपने विचार साफ किए हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ही संन्यास का मूड बना लिया था, वहीं अश्विन ने सीरीज के बीच ही संन्यास का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था.
हाल ही में आईपीएल 2026 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पॉडकास्ट पर स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर के साथ बातचीत में कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया था. कोहली ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था. उन्होंने साफ किया कि वह उस माहौल से थक चुके थे, जहां हर मैच के बाद उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए कहा जा रहा था.
विराट कोहली के इस चौंकाने वाले बयान पर भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कोहली का खुलकर सपोर्ट किया. अश्विन ने कहा, "विराट ने जो कहा कि उन्हें किसी के सामने अपना काम साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल सही है. इतने सालों तक खेलने और भारत को अनगिनत मैच जिताने के बाद, उन्हें खुद को किसके सामने साबित करना है? मुझे भी अपने करियर के आखिरी समय में ऐसा ही महसूस हुआ था."
अश्विन ने आगे कहा, "बाहर के लोग क्या कहते हैं, वह उनका काम है. जब आप युवा होते हैं, तो लोगों को गलत साबित करने का जुनून होता है. लेकिन समझदारी तब आती है, जब आपको एहसास होता है कि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है. विराट अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहाँ वह पछतावों को पीछे छोड़ चुके हैं."
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इस पॉडकास्ट में कोहली ने 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर चल रही अटकलों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "अगर मैं टीम के लिए फिट नहीं हूं, तो मुझे पहले ही दिन बता दो. लेकिन अगर मुझसे बार-बार अपनी काबिलियत साबित करने को कहा जाएगा, तो मैं इस मानसिकता में काम नहीं कर सकता."