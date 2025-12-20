सैमसन और रिंकू की वापसी से अश्विन गदगद, सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट, कहा- ट्रॉफी बचाने की तैयारी..

Advertisement
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शोर चरम पर पहुंच चुका है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया जिसके बाद स्क्वाड के चर्चे तेज हो गए. स्क्वाड पर टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने टीम में शामिल हुए दो धुरंधरों के लिए स्पेशल पोस्ट लिखा जब चारों तरफ गिल के ड्रॉप होने की बात हो रही है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:05 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शोर चरम पर पहुंच चुका है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया जिसके बाद स्क्वाड के चर्चे तेज हो गए. स्क्वाड पर टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने टीम में शामिल हुए दो धुरंधरों के लिए स्पेशल पोस्ट लिखा जब चारों तरफ गिल के ड्रॉप होने की बात हो रही है. उन्होंने भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम पर खुशी जताई और कहा कि टीम ट्रॉफी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

संजू सैमसन के लिए गदगद

वह अपने 'भाई' संजू सैमसन के लिए खुश हैं और ईशान किशन के चयन की तारीफ की, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है. एक चौंकाने वाले कदम में, मौजूदा चैंपियन भारत ने अगले साल के T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी T20I मैचों के लिए अपनी टीम से शुभमन गिल को बाहर कर दिया है. BCCI सचिव देवाजीत सैकिया, कप्तान सूर्यकुमार यादव, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और उप-कप्तान अक्षर पटेल द्वारा घोषित इस टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. गिल के अलावा, विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ईशान किशन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जीत दिलाते हुए शानदार प्रदर्शन किया था.

अश्विन ने किया पोस्ट

अश्विन ने एक्स पर लिखा, 'खिताब बचाने की तैयारी, शानदार टीम. रिंकू को वापस देखकर अच्छा लगा और मेरे थम्बी संजू के लिए खुश हूं, जो अब अभिषेक के साथ सही मायने में ओपनिंग करेंगे. आदिपोली चेट्टा! ईशान के लिए बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने घरेलू सर्किट में कड़ी मेहनत करके अपनी भूख दिखाई.' अश्विन के अलावा भी कई खिलाड़ियों ने स्क्वाड पर बात की. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक शुभमन गिल के ड्रॉप होने से हैरान नजर आए.

7 फरवरी से होगा टूर्नामेंट

2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा. टूर्नामेंट में 40 ग्रुप मैच होंगे, जो सभी 20 फरवरी तक खेले जाएंगे. चार ग्रुप में से प्रत्येक की शीर्ष दो टीमें सुपर आठ में जाएंगी, जो 21 फरवरी से शुरू होगा.
भारत और श्रीलंका दूसरी बार पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. श्रीलंका ने पहले 2012 में मेजबानी की थी, जबकि भारत ने आखिरी बार 2016 में इस इवेंट की मेजबानी की थी. तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद, भारत 21 जनवरी से नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैच खेलेगा जिसमें रायपुर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में भी मैच खेले जाएंगे.

ये भी पढे़ं.. विस्फोटक टॉप ऑर्डर, धारधार बॉलिंग.. अब भी टीम इंडिया के स्क्वाड में 2 बड़ी वीकनेस, कार्तिक ने की जगजाहिर

टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन.

