गंभीर की कोचिंग में तितर-बितर हो रही टीम? द्रविड़ का नाम लेकर गंभीर पर अश्विन का तंज

अश्विन ने 2027 वर्ल्ड कप पर बात करते हुए कहा, "मैंने यह बात कई बार कही है. जब 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला हो, तो 2023 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही आपको यह प्लान बनाना होता है कि अगले चार सालों में टीम कैसी बनेगी. कौन से कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, 50-ओवर के स्पेशलिस्ट कौन हैं और हम किन खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे. अगर वर्कलोड ज्यादा है, तो उसे मैनेज करते हुए हमें खिलाड़ियों को वनडे के लिए बचाकर रखना होगा. यह सारी प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए थी तो 2023 के बाद कोच कौन था? राहुल भाई. राहुल भाई से जरूर 2027 तक के प्लान मांगे होंगे और अगर नहीं, अगर राहुल भाई कह रहे थे कि वे 2024-25 तक ही रहेंगे और फिर चले जाएंगे तो उनकी प्लानिंग का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था."