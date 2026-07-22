Add Zee Business As A Preferred Source
App

गंभीर की कोचिंग में तितर-बितर हो रही टीम? द्रविड़ का नाम लेकर गंभीर पर अश्विन का तंज

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया रोडमैप तैयार करने में जुटी है. लेकिन भारतीय मैनेजमेंट के दांव पेंच सब फेल नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग सवालों के घेरे में है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 22, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:05 PM IST
गंभीर की कोचिंग में तितर-बितर हो रही टीम? द्रविड़ का नाम लेकर गंभीर पर अश्विन का तंज
Image Credit: Ashwin

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हॉलीवुड-बॉलीवुड की मारधाड़ एक्शन फिल्म देख हो गए हैं बोर, देखें ये कोरियन ड्रामा
entertainment54 min ago
2
चांदी का भाव59 min ago
3
CBSE 12th exam1 hr ago
4
Punjab govt1 hr ago
5
mysterious temples in india1 hr ago