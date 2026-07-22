गंभीर की कोचिंग में तितर-बितर हो रही टीम? द्रविड़ का नाम लेकर गंभीर पर अश्विन का तंज

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया रोडमैप तैयार करने में जुटी है. लेकिन भारतीय मैनेजमेंट के दांव पेंच सब फेल नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 1-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग सवालों के घेरे में है. पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने भी गंभीर की कोचिंग पर तंज कसा है. उन्होंने राहुल द्रविड़ के दौरान टीम इंडिया के रोडमैप के बारे में खुलकर बात की और उनकी जमकर तारीफ की.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हर कोई आलोचना कर सकता है. लेकिन क्या कोई कह सकता है कि द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया या किसी खिलाड़ी को बिना पर्याप्त मौके दिए अचानक टीम से बाहर कर दिया या उन्होंने स्थिरता नहीं दी? जिस तरह से उन्होंने हार्दिक पांड्या का साथ दिया और उनका इस्तेमाल किया, वह काबिले तारीफ था. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह 2023 वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए. उन्होंने शुभमन गिल को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर सपोर्ट किया. उन्होंने केएल राहुल का साथ दिया."
उन्होंने आगे कहा, "खिलाड़ियों को कभी भी स्थिरता की कमी महसूस नहीं हुई. आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते. मैंने करीब से काम किया है. लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वे इस काम में सबसे अच्छे लोगों की भी आलोचना करते हैं. मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा है जिसकी आलोचना न हुई हो? हर चीज पर आलोचना होती है. सोशल मीडिया की आलोचना को छोड़ दीजिए. राहुल भाई के कार्यकाल में खेले किसी भी खिलाड़ी से पूछिए कि वह कोच के तौर पर कैसे थे, फिर मुझे बताइए. खिलाड़ी आपको बता देंगे. हर कोई बताएगा, क्या कोई ऐसा है जो सब कुछ सही करता है?"
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अश्विन ने 2027 वर्ल्ड कप पर बात करते हुए कहा, "मैंने यह बात कई बार कही है. जब 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला हो, तो 2023 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही आपको यह प्लान बनाना होता है कि अगले चार सालों में टीम कैसी बनेगी. कौन से कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, 50-ओवर के स्पेशलिस्ट कौन हैं और हम किन खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे. अगर वर्कलोड ज्यादा है, तो उसे मैनेज करते हुए हमें खिलाड़ियों को वनडे के लिए बचाकर रखना होगा. यह सारी प्लानिंग पहले ही हो जानी चाहिए थी तो 2023 के बाद कोच कौन था? राहुल भाई. राहुल भाई से जरूर 2027 तक के प्लान मांगे होंगे और अगर नहीं, अगर राहुल भाई कह रहे थे कि वे 2024-25 तक ही रहेंगे और फिर चले जाएंगे तो उनकी प्लानिंग का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था."