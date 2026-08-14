'सब-कॉन्टिनेंटल किंग बन सकते हैं सरफराज', 765 विकेट लेने वाले दिग्गज की भविष्यवाणी, गंभीर और अगरकर को दी बड़ी सलाह

इंटरनेशनल क्रिकेट में 765 विकेट लेने वाले भारत के महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर बड़ी सलाह दी है. रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान को यह बताना चाहिए कि भारतीय टेस्ट टीम में उनका रोल क्या है. श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के दौरान सरफराज खान भारतीय टेस्ट टीम में नंबर-6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं.
बता दें कि सरफराज खान स्पिन को बहुत बेहतर तरीके से खेलते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं. गॉल में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले सरफराज खान की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी ने सेलेक्शन को लेकर नई बहस छेड़ दी है. मुंबई के इस बल्लेबाज की प्लेइंग XI में जगह बनाने के लिए ध्रुव जुरेल से टक्कर है. साई सुदर्शन के चोटिल होने के कारण बाहर होने के बाद सरफराज खान को टीम में वापस बुलाया गया था. हालांकि, टीम में वापसी के बावजूद, भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए ध्रुव जुरेल को मौका मिलने की ज्यादा संभावना है.
28 साल के सरफराज खान ने साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2024 में पहले टेस्ट मैच के दौरान 150 रन की पारी खेलकर अपनी काबिलियत साबित की थी, लेकिन अगले दो मैचों में वह वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान उन्हें प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया और बाद में टीम से ही बाहर कर दिया गया.
सरफराज खान लगभग 2 साल तक भारतीय टीम से बाहर रहे और उनके बाहर किए जाने के कारणों पर सवाल उठते रहे. एक वजह विदेशी हालात में उनकी तकनीक को लेकर चिंता थी. हालांकि भारत के महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अगर टीम मैनेजमेंट को इस बात पर कोई शक है कि सरफराज खान भारत के प्लान में कहां फिट बैठते हैं, तो उन्हें इस बारे में साफ जानकारी मिलनी चाहिए. रविचंद्रन अश्विन के मुताबिक, कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को सरफराज खान के रोल के बारे में साफ तौर पर बताना चाहिए, न कि उन्हें अपने भविष्य को लेकर उलझन में छोड़ना चाहिए.
रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल ‘एश की बात’ पर कहा, 'मैं ध्रुव जुरेल से शुरुआत करता हूं. साई सुदर्शन के चोटिल होने के कारण सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया. सरफराज खान के लिए साफ संदेश मिलना बहुत जरूरी है. अगर आपको लगता है कि कुछ खास हालात में वह उतने असरदार नहीं हो सकते, तो आपको उन्हें यह बात साफ-साफ बतानी चाहिए. आपको उन्हें बताना होगा कि वह सब-कॉन्टिनेंटल हालात में टीम के लिए अच्छा खेल सकते हैं.'
रविचंद्रन अश्विन को लगता है कि सरफराज खान उन हालात में अहम भूमिका निभा सकते हैं जहां वह सहज महसूस करते हैं, खासकर स्पिन के खिलाफ. इस तरह, सरफराज बाकी चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे. वह अच्छी स्पिन खेलने पर ध्यान दे सकते हैं और सब-कॉन्टिनेंटल हालात के किंग बन सकते हैं. वह अपना करियर बना सकते हैं. अगर आपको लगता है कि वह कुछ खास हालात में अच्छा नहीं कर सकते, तो उन्हें यह बात बता दें.'
स्पिन को खेलने की काबिलियत को देखते हुए गॉल में सरफराज खान को मौका देना सही हो सकता है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज स्पिनरों के खिलाफ पैरों का इस्तेमाल करने में सहज है. सरफराज खान ने स्पिनरों पर दबाव बनाकर स्कोरिंग रेट बनाए रखने की काबिलियत दिखाई है. सरफराज खान का स्वीप शॉट एक और हथियार है, जो श्रीलंकाई हालात में काम आ सकता है, जिससे वह स्पिनर की लय बिगाड़ सकते हैं और उन्हें अपनी लेंथ बदलने पर मजबूर कर सकते हैं. सरफराज खान को नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने का अनुभव है, इसलिए नंबर 6 पर जाने से उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी. मुंबई और वेस्ट जोन के लिए उनका ज्यादातर घरेलू करियर मिडिल ऑर्डर में बीता है, जहां उन्होंने खूब रन बनाए हैं. गॉल में स्पिन की अहम भूमिका होने की उम्मीद है, ऐसे में भारत के सामने सरफराज को चुनने का दिलचस्प विकल्प है.