अश्विन ने दुनिया में कमाया नाम, फिर भी नहीं मिला भाव, अंडर-19 चैंपियन मार ले गया बाजी

इंटरनेशनल टी20(Ilt20 लीग के लिए खिलाड़ियों के लिए पहली बार नीलामी बुधवार 1 अक्टूबर को हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर आर अश्विन का ना बिकना रहा. अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेते ही विदेशी लीग खेलने की इच्छा जाहिर कर दी थी. ऐसे में उन्हें कोई खरीदार ना मिलने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया, लेकिन इसी बीच एक ऐसे खिलाड़ी ने बाजी मारी जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. हम बात कर रहे हैं अंडर-19 चैंपियन खिलाड़ी उन्मुक्त चंद के बारे में.
उन्मुक्त के पास बड़ा अवसर
अंडर-19 विश्व कप की शानदार जीत और फाइनल में की पारी. उसके बाद डेब्यू में शतक जड़ने वाले उन्मुक्त चंद को आगे आने वाले समय में भारत का स्टार खिलाड़ी माना जा रहा था. आईपीएल में कई बार मौका मिलने पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद वह टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए. हालांकि, इसी बीच आईएल टी20 लीग में उन्हें अबू धाबी नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में 40 हजार अमेरिकी डॉलर में अपने खेमें शामिल किया है. ऐसे में इस लीग में शानदार बल्लेबाजी कर दुनिया के सामने खुद को साबित करने का उनके पास एक बड़ा मौका होगा.
नहीं मिला कोई खरीददार
अश्विन ने अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर रखा था. ऑक्शन से पहले उनके नाम की खूब चर्चा थी, लेकिन उन्हें किसी भी खरीददार ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड रह गए. इस लिस्ट में 2 और नाम शामिल हैं. हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत के बारे में. इन दोनों का बेस प्राइस 10 हजार डॉलर था, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें भी कोई खरीददार नहीं मिल पाया और ये भी अनसोल्ड रह गए.
अरमानों पर फिरा पानी
आईएल टी20 लीग का इस बार चौथा सीजन खेला जा रहा है. बता दें कि 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच आईएल टी20 का यह सीजन खेला जाना है. अश्विन ने आईएल टी20 लीग खेलने की खास इच्छा जाहिर की थी, हालांकि कोई भी बॉयर ना मिलने की वजह से नहीं बिक पाए. बहरहाल, वह बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलते नजर आएंगे. जिसका खुलासा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दिया था.