अनुभवी अश्विन को 14 साल के वैभव ने दिया था चकमा... आखिरी IPL विकेट बना खास, फिरकी मास्टर ने खोला राज

भारत के पूर्व स्टार स्पिनर आर अश्विन अब क्रिकेट फील्ड में नजर नहीं आते हैं. उन्होंने अपने करियर में बड़े रिकॉर्ड्स कायम किया और कई धुरंधरों को अपनी फिरकी में फंसाया. आईपीएल में उनका आखिरी विकेट वैभव सूर्यवंशी थे, जो बड़े-बड़े गेंदबाजों के लिए बेरहम नजर आते हैं. अश्विन ने उनके खिलाफ बनाए जाल का खुलासा किया. उन्होंने अपने आखिरी विकेट के बारे में खुलकर बात की और खुलासा किया कि उन्होंने इस युवा विस्फोटक बल्लेबाज को कैसे अपने जाल में फंसाया.

क्या बोले अश्विन?

अश्विन ने जियोस्टार पर कहा, 'यह थोड़ा रणनीतिक था. क्रिकेट बदल गया है. Gen Z के ये खिलाड़ी स्पिनरों की गेंद को उनकी लेंथ से ही मारते हैं. इसलिए, मैंने थोड़ी आगे गेंद डालने की योजना बनाई, जिसमें ड्रिफ्ट हो जैसा कि ऑफ-स्पिनर्स को मिलता है. अगर एक्स्ट्रा कवर पीछे होता है, तो उन्हें लगता है कि मैं वाइड गेंद डालूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता. मैं टर्न के साथ पैड्स की तरफ गेंद डालता हूं.'

सैमसन को भी आउट कर चुके थे अश्विन

उन्होंने आगे कहा, 'इसी तरह मुझे संजू सैमसन का विकेट मिला. वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण प्रतिभा हैं. जिस तरह से वह छक्के मार रहे थे, मैंने उन्हें गेंद की फ्लाइट से मात देने की कोशिश की. मैंने उन्हें ललचाने के लिए गेंद की लेंथ थोड़ी पीछे खींच ली. वह चकमा खा गए, लेकिन शॉट खेलते समय ही उन्होंने खुद को संभाला और मिड-ऑन की तरफ रिवर्स स्वीप खेला. मैंने बस कहा, वाह, यह तो कमाल का खिलाड़ी है.’

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बेहद निडर हैं वैभव

वैभव की बेबाक बल्लेबाजी पर अश्विन ने कहा, '14 साल की उम्र में, आप बड़े गेंदबाजों के सामने गलतियों या कुछ हिचकिचाहट की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नहीं था. वह सोच-समझकर खेलते हैं. वह खेल को अच्छी तरह समझते हैं. जब किसी के पास कौशल, ताकत, रणनीतिक समझ और दबाव में भी स्पष्टता होती है, तो वह एक खतरनाक खिलाड़ी होता है.'