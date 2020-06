जॉर्ज फ्लॉयड के समर्थन में उतरे इरफान पठान, नस्लवाद के खिलाफ कही बड़ी बात

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने जोर देकर कहा है कि नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है. भारत के लिए 120 वनडे और 29 टेस्ट मैच खेलने वाले इरफान ने ट्विटर पर कहा, 'नस्लवाद सिर्फ आपकी त्वचा के रंग तक सीमित नहीं है, अगर आपका विश्वास अलग है और उसकी वजह से सोसाइटी में घर नहीं मिलता, वो भी एक नस्लवाद है.'

Racism is not restricted to the colour of the skin.Not allowing to buy a home in a society just because u have a different faith is a part of racism too... #convenient #racism

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 9, 2020