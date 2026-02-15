राधा यादव की दोपहर.. अब सूर्यकुमार यादव के नाम होगी शाम! पाकिस्तान ए की करारी हार

IND A vs PAK A: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का माहौल सेट हो चुका है. 15 फरवरी भारत के खिलाफ मुकाबले में उतरने से पहले पाकिस्तान टीम प्रेशर में होगी, अब राधा यादव ने दोपहर में जीत का डंका पीटकर इसे डबल कर दिया है. इंडिया ए की टीम के सामने पाकिस्तान की महिला टीम गिड़गिड़ाती नजर आई. एकतरफा अंदाज में राधा यादव की कप्तानी वाली टीम ने मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया है.

टॉस हारा था भारत

इंडिया ए की टीम की कप्तान राधा यादव पाकिस्तान ए के खिलाफ टॉस हार गई थीं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान ए की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. पाकिस्तान ने 50 के भीतर ही अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था. भारत की घातक बॉलिंग और फील्डिंग के चलते टीम बोर्ड पर महज 93 रन लगाने में कामयाब हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन गेंदबाजों ने झटके 2 विकेट

भारत की तरफ से तीन गेंदबाजों ने 2 विकेट अपने नाम किए. इस लिस्ट में राधा यादव, साइमा और प्रेमा रहीं. 1-1 विकेट जिंतीमानी और मिनु मानी ने झटके. 2 बल्लेबाज रन आउट का शिकार हुए और पाकिस्तान ए की टीम बोर्ड पर 100 रन भी नहीं लगा पाई.

ये भी पढ़ें.. मांजरेकर ने बोले नकवी वाले बोल.. IND-PAK Handshake पर दिया ऐसा बयान, बौखलाए फैंस

भारत की एकतरफा जीत

94 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआत अच्छी नहीं की. टीम इंडिया को 1 के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया था. इसके बाद वृंदा और अनुष्का शर्मा ने खूंटा गाड़ लिया. दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली. अनुष्का 24 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन वृंदा ने शानदार अर्धशतक ठोक टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई.