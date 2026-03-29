रहाणे, नरेन या साइफर्ट... कौन करेगा MI के खिलाफ पारी की शुरुआत, किसका पलड़ा है भारी?

कोलकाता नाइट राइडर्स को 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2026 के अपने पहले मुकाबले से पहले टीम संयोजन को लेकर बड़ी उलझन का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ओपनिंग जोड़ी को लेकर अभी तक कोई साफ फैसला नहीं हो पाया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि इस अहम निर्णय का असर टीम के शुरुआती प्रदर्शन पर पड़ सकता है.पिछले सीजन में केकेआर का टॉप ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया था, जिससे यह फैसला और भी अहम हो जाता है. अजिंक्य रहाणे टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और सुनील नारायण ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इसके बावजूद टीम एक मजबूत और भरोसेमंद ओपनिंग जोड़ी नहीं बना सकी. आईपीएल 2025 में टीम की कोई भी ओपनिंग साझेदारी 50 रन के पार नहीं पहुंची थी, जो चिंता का विषय है.

KKR के सामने बड़ी चुनौती

अब नए सीजन की शुरुआत में उन्हें मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत गेंदबाजी वाली टीम का सामना करना है, ऐसे में सही ओपनिंग कॉम्बिनेशन चुनना केकेआर के लिए बेहद जरूरी हो गया है. चोपड़ा ने बताया कि केकेआर को पहले ही मैच से एक निश्चित संयोजन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, खासकर फिन एलन और टिम सीफर्ट जैसे विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी को देखते हुए, जबकि कैमरन ग्रीन के नंबर 3 पर खेलने की उम्मीद है.

नंबर 3 ग्रीन के लिए सही

चोपड़ा ने आगे कहा, “आज आप जो करेंगे, कम से कम चार-पांच मैचों तक वही करना होगा. मुझे उम्मीद है कि वे सुनील नारायण के बारे में सोचेंगे, लेकिन वे उनके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें फिन एलन को खिलाना है और अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करवानी है, अगर उन्हें दोनों को ही ओपनिंग करवानी है, तो सुनील नारायण कैसे आएंगे, और अगर अजिंक्य ओपनिंग नहीं करेंगे, तो उनकी अहमियत आधी हो जाएगी. यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें ढूंढना होगा. उसके बाद, कैमरन ग्रीन के लिए सही नंबर क्या है? मुझे लगता है कि तीन नंबर उनके लिए सही है. उन्हें वहीं बल्लेबाजी करने दें.”

ओपनिंग बनी समस्या

मुंबई इंडियंस के खिलाफ केकेआर की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यह परेशानी सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म की नहीं है, बल्कि पूरी टीम के संतुलन से भी जुड़ी हुई है. अगर केकेआर विदेशी ओपनर के तौर पर एलन या सीफर्ट में से किसी एक को चुनती है, तो इससे प्लेइंग इलेवन में बाकी विदेशी खिलाड़ियों के विकल्प कम हो जाएंगे.

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विदेशी प्लेयर्स ने बढ़ाई दुविधा

सीफर्ट विकेटकीपिंग में भरोसा देते हैं और टीम को स्थिरता भी मिलती है, वहीं एलन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत में तेज रन बना सकते हैं. इसके अलावा केकेआर के पास अंगकृष रघुवंशी का विकल्प भी है, जो भारतीय विकेटकीपर के तौर पर खेल सकते हैं. ऐसा करने से टीम को विदेशी खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा आजादी मिल सकती है.

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