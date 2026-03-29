रहाणे, नरेन या साइफर्ट... कौन करेगा MI के खिलाफ पारी की शुरुआत, किसका पलड़ा है भारी?

आज यानी 29 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जाना है. हालांकि, मैच के पहले केकेआर के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है. दरअसल, केकेआर के पास 4 सलामी बल्लेबाज हैं. ऐसे में मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रहा कि सलामी जोड़ी का जिम्मा किसे दिया जाए. जाए.
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कोलकाता नाइट राइडर्स को 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2026 के अपने पहले मुकाबले से पहले टीम संयोजन को लेकर बड़ी उलझन का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ओपनिंग जोड़ी को लेकर अभी तक कोई साफ फैसला नहीं हो पाया है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि इस अहम निर्णय का असर टीम के शुरुआती प्रदर्शन पर पड़ सकता है.पिछले सीजन में केकेआर का टॉप ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया था, जिससे यह फैसला और भी अहम हो जाता है. अजिंक्य रहाणे टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे और सुनील नारायण ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इसके बावजूद टीम एक मजबूत और भरोसेमंद ओपनिंग जोड़ी नहीं बना सकी. आईपीएल 2025 में टीम की कोई भी ओपनिंग साझेदारी 50 रन के पार नहीं पहुंची थी, जो चिंता का विषय है.
चोपड़ा ने आगे कहा, “आज आप जो करेंगे, कम से कम चार-पांच मैचों तक वही करना होगा. मुझे उम्मीद है कि वे सुनील नारायण के बारे में सोचेंगे, लेकिन वे उनके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें फिन एलन को खिलाना है और अजिंक्य रहाणे से ओपनिंग करवानी है, अगर उन्हें दोनों को ही ओपनिंग करवानी है, तो सुनील नारायण कैसे आएंगे, और अगर अजिंक्य ओपनिंग नहीं करेंगे, तो उनकी अहमियत आधी हो जाएगी. यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उन्हें ढूंढना होगा. उसके बाद, कैमरन ग्रीन के लिए सही नंबर क्या है? मुझे लगता है कि तीन नंबर उनके लिए सही है. उन्हें वहीं बल्लेबाजी करने दें.”
मुंबई इंडियंस के खिलाफ केकेआर की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यह परेशानी सिर्फ खिलाड़ियों के फॉर्म की नहीं है, बल्कि पूरी टीम के संतुलन से भी जुड़ी हुई है. अगर केकेआर विदेशी ओपनर के तौर पर एलन या सीफर्ट में से किसी एक को चुनती है, तो इससे प्लेइंग इलेवन में बाकी विदेशी खिलाड़ियों के विकल्प कम हो जाएंगे.
सीफर्ट विकेटकीपिंग में भरोसा देते हैं और टीम को स्थिरता भी मिलती है, वहीं एलन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत में तेज रन बना सकते हैं. इसके अलावा केकेआर के पास अंगकृष रघुवंशी का विकल्प भी है, जो भारतीय विकेटकीपर के तौर पर खेल सकते हैं. ऐसा करने से टीम को विदेशी खिलाड़ियों के चयन में ज्यादा आजादी मिल सकती है.
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