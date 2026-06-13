Rahmanullah Gurbaz ODI Records: भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने तूफानी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. उन्होंने 48 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. भारत के खिलाफ में ये उनका पहला और ODI करियर का 9वां शतक है. गुरबाज की ये तूफानी पारी उस समय आई जब अफगानिस्तान की टीम बुरी तरह से संकट में थी. उन्होंने महज 26 रन पर 3 विकेट खो दिए थे. एक तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था, लेकिन दूसरी ओर से गुरबाज चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे. उन्होंने देखते ही देखते अफगानिस्तान को मुसीबत से निकाला और 48 गेंदों पर ऐतिहासिक सेंचुरी ठोक दी.