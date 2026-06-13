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गुरबाज के तूफान में कई रिकॉर्ड ध्वस्त, कोहली छूट गए बहुत पीछे, अनोखा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

Rahmanullah Gurbaz: भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए ODI में रहमानुल्लाह गुरबाज ने 48 गेंदों पर तूफानी शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. वो अफगानिस्तान की तरफ से वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 13, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:30 PM IST
गुरबाज के तूफान में कई रिकॉर्ड ध्वस्त, कोहली छूट गए बहुत पीछे, अनोखा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज
Image Credit: Rahmanullah Gurbaz batting against India (@ACBofficials)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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