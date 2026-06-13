Rahmanullah Gurbaz ODI Records: भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज ने तूफानी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. उन्होंने 48 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया. भारत के खिलाफ में ये उनका पहला और ODI करियर का 9वां शतक है. गुरबाज की ये तूफानी पारी उस समय आई जब अफगानिस्तान की टीम बुरी तरह से संकट में थी. उन्होंने महज 26 रन पर 3 विकेट खो दिए थे. एक तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था, लेकिन दूसरी ओर से गुरबाज चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे. उन्होंने देखते ही देखते अफगानिस्तान को मुसीबत से निकाला और 48 गेंदों पर ऐतिहासिक सेंचुरी ठोक दी.
51 गेंदों पर 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रहमानुल्लाह गुरबाज भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का शिकार बने, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. गुरबाज भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पहले नंबर पर अभी भी पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हैं, जिन्होंने 2005 में कानपुर वनडे में 37 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी थी.
45 - शाहिद अफरीदी (PAK), कानपुर, 2005
48 - रहमानुल्लाह गुरबाज (AFG), धर्मशाला, 2026
57 - जेम्स फॉकनर (AUS), बेंगलुरु, 2013
57 - एबी डिविलियर्स (SA), मुंबई डब्ल्यूएस, 2015
57 - माइकल ब्रेसवेल NZ), हैदराबाद, 2023
रहमानुल्लाह गुरबाज दुनिया के सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ ODI में 50 से कम गेंदों में शतक ठोका है. वहीं, वो अफगानिस्तान की तरफ से ODI में सबसे तेज सेंचुरियन भी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्मद शहजाद के नाम था, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2010 में 72 गेंदों पर शतक जड़ा था.
48 - रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम भारत, धर्मशाला, 2026
72 - मोहम्मद शहजाद बनाम स्कॉटलैंड, अलोवे, 2010
72 - करीम सादिक बनाम नीदरलैंड, शारजाह, 2012
85 - नवरोज़ मंगल बनाम स्कॉटलैंड, शारजाह, 2013
85 - मोहम्मद शहजाद बनाम आयरलैंड, बेलफास्ट, 2019
रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 9वां शतक ठोका. इसके साथ ही वो फिफ्टी को सेंचुरी में तब्दील करने में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में भारत के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली भी गुरबाज से बहुत पीछे छूट गए हैं.
वनडे में 50 से 100 रन तक पहुंचने का बेस्ट कन्वर्जन रेट (कम से कम 7 शतक)
56.25 - रहमानुल्लाह गुरबाज़ (9 शतक)
43.48 - कैलम मैकलियोड (10 शतक)
42.86 - डेरिल मिशेल (9 शतक)
41.82 - क्विंटन डी कॉक (23 शतक)
41.22 - विराट कोहली (54 शतक)