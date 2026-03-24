गुरबाज के खुलासे से कांपा क्रिकेट जगत.. पाकिस्तान से मैच के बाद क्या हुआ? जान के दुश्मन बने फैंस

साल 2022, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जो खिलाड़ियों के लिए नासूर साबित हुई. इस हार को भले ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स हार समझकर भूल गए हों लेकिन फैंस के लिए ये हार आसान नहीं थी. एक इंटरव्यू के दौरान अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर रहमनुल्लाह गुरबाज ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे हर किसी का दिल कांप उठेगा. गुरबाज ने उसी हार का जिक्र किया है जो फैंस के बर्दाश्त से बाहर थी.

कैसे हारी थी अफगानिस्तान?

आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को 283 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात दे दी थी तो जश्न का माहौल था. इस हार के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन अफगान खिलाड़ियों को इस जीत की याद से ज्यादा 2022 एशिया कप वाली हार याद आती है. मोहम्मद नबी की कप्तानी वाली टीम को महज 130 रन बोर्ड पर टांगे थे, लेकिन इतना छोटा टारगेट चेज करने के लिए पाकिस्तान के पसीने छूट गए. यही वो मैच था जब फरीद अहमद और आसिफ अली के बीच गर्मा-गरमी देखने को मिली थी. हालांकि, आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत नसीब हुई, लेकिन ये हार अफगानी फैंस बर्दाश्त नहीं कर पाए.

गुरबाज का खुलासा

गुरबाज ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उस हार का कड़वा सच कुबूला. उन्होंने कहा, 'सबसे दिल तोड़ने वाला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में एशिया कप की हार थी. देश में लोग इससे बहुत दुखी थे, कुछ रोए तो कुछ ने आत्महत्या करने कर ली. हमारे यहां लोग काफी भावुक हैं. अब मैं बात कर रहा हूं तो वो दुखी यादें ताजा हो जाती हैं. आज भी मैं सोच रहा हूं कि वो मैच कैसे हम हार गए. वो हमें जीतना था. हमने बैटिंग अच्छी नहीं की लेकिन बॉलिंग शानदार थी, फिर भी हम हार गए.'

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2023 की जीत को भी किया याद

इसके बाद उन्होंने 2023 की जीत को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'हम क्रिकेटर हैं और अफगानिस्तान के लोगों के लिए खेलते हैं. हमारी खुशी हमारे लोगों की खुशी में है. अगर आप यहां के लोगों से सबसे यादगार मैच के बारे में पूछेंगे 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जिक्र करेंगे. मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है बतौर अफगानी क्रिकेटर हमारे फैंस चाहते हैं कि हम हर बार पाकिस्तान को मात दें.'