ना राशिद, ना नबी, 33 साल का ये स्टार बना अफगानिस्तान का नया कप्तान, गुरबाज को भी बड़ी जिम्मेदारी

Rahmat Shah New Afghanistan Captain: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट और वनडे में नया कप्तान मिल गया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मध्यक्रम के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह ज़ुरमती को वनडे (ODI) और टेस्ट टीम की कमान सौंपी है. वह हशमतुल्लाह शाहिदी की जगह लेंगे, जिन्होंने 21 जुलाई की शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर नए कप्तान के नाम का ऐलान किया.
टीम के तूफानी ओपनर और विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को दोनों प्रारूपों (ODI और टेस्ट) में उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
31 मई 2021 से अफगानिस्तान की वनडे और टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे रहमत शाह लंबे समय से अफगान बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं. उन्हें टीम के सबसे भरोसेमंद और सुलझे हुए खिलाड़ियों में गिना जाता है. बोर्ड ने उनके अच्छे-खासे अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें पूर्णकालिक कप्तान बनाया है.
हशमतुल्लाह शाहिदी ने 31 मई 2021 को कप्तानी संभाली थी और उनके नेतृत्व में अफगानिस्तान ने 55 वनडे मैचों में 27 मुकाबले जीते. शाहिदी की कप्तानी का सबसे यादगार पल वनडे विश्व कप 2023 में आया, जो भारत में खेला गया था. उस विश्व कप में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीमों को हराकर अंक तालिका में छठा स्थान हासिल किया था.
वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के दम पर ही अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई किया था. पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने उतरी अफगान टीम ने इंग्लैंड पर एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में पांचवें स्थान पर रही थी.
हाल ही में अफगानिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों से करारी हार मिली, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी भारत ने उनका 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया था.
अब रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज की यह नई जोड़ी 5 अगस्त से शुरू हो रहे आयरलैंड दौरे से अपनी नई पारी का आगाज करेगी.