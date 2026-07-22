Add Zee Business As A Preferred Source
App

ना राशिद, ना नबी, 33 साल का ये स्टार बना अफगानिस्तान का नया कप्तान, गुरबाज को भी बड़ी जिम्मेदारी

Rahmat Shah New Afghanistan Captain: अफगानिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जो 14 अगस्त तक आयोजित होगी. फैंस को उम्मीद होगी कि नया नेतृत्व अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई बुलंदियों पर ले जाएगा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 22, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:13 PM IST
ना राशिद, ना नबी, 33 साल का ये स्टार बना अफगानिस्तान का नया कप्तान, गुरबाज को भी बड़ी जिम्मेदारी

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईस्टर संडे की वो रात और वार्नर का बड़ा गुनाह, क्या जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे?
cricket26 min ago
2
Nepal news29 min ago
3
Rahmat Shah32 min ago
4
Neet Topper33 min ago
5
Delhi41 min ago