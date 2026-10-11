Afghanistan vs Bangladesh: रहमत शाह ने ठोका शतक, अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में बना अनोखा रिकॉर्ड

Afghanistan vs Bangladesh: अफगानिस्तान के नए टेस्ट कप्तान रहमत शाह ने शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के रविवार को अपने कप्तानी करियर की शुरुआत एक रिकॉर्ड शतक के साथ की. बांग्लादेश के पहली पारी के 346 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की ओर से अकेले संघर्ष करते हुए रहमत शाह ने 105 रनों की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही वह टेस्ट कप्तानी के डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
रहमत शाह ने इसी साल जुलाई में हशमतुल्लाह शाहिदी के इस्तीफे के बाद टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी संभाली थी. कप्तान के रूप में अपने पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने 216 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.
अब्दुल मलिक का अर्धशतक
रहमत शाह के 105 रनों के अलावा सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक ने 120 गेंदों में 62 रन बनाए. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज इकराम अलीखिल ने 103 गेंदों में 32 रन बनाकर संघर्ष दिखाया, जिससे अफगानिस्तान की पहली पारी 240 रनों पर समाप्त हुई.
हसन महमूद की हैट्रिक
बांग्लादेश की ओर से तेज गेंदबाज हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक और 5 विकेट चटकाए. उनके साथी तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने भी 4 विकेट हासिल कर अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया. हसन महमूद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज और देश के ओवरऑल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले लेग स्पिन ऑलराउंडर आलोक कपाली (2003 में पाकिस्तान के खिलाफ) और ऑफ स्पिनर सोहाग गाजी (2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ) टेस्ट में हैट्रिक ले चुके थे.
सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड
हसन महमूद ने यामीन अहमदजई को शून्य पर आउट करके अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया. इसी के साथ उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में अपने 50 विकेट पूरे किए और सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने वाले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज बन गए. अफगानिस्तान की टीम 240 रन पर सिमट गई और बांग्लादेश को पहली पारी में 106 रन की बढ़त मिली.
तंजीद, शादमान और लिटन की फिफ्टी
इससे पहले बांग्लादेश ने पहली पारी में 346 रन बनाए थे, जिसमें तंजीद हसन तमीम (83), शादमान इस्लाम (67) और लिटन दास (53) ने अर्धशतक जड़े थे. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम साफी ने 4 (4-82), यामीन अहमदजई ने 3 (3-79), इसमत आलम ने 2 (2-20) और कैस अहमद ने 1 (1-60) विकेट आपस में बांटे.