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Afghanistan vs Bangladesh: रहमत शाह ने ठोका शतक, अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में बना अनोखा रिकॉर्ड

Afghanistan vs Bangladesh: रहमत शाह ने टेस्ट कप्तानी के डेब्यू पर शतक जड़कर इतिहास रचा. वहीं बांग्लादेश के हसन महमूद ने हैट्रिक और 5 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया. जानिए अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच का पूरा हाल.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 11, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:54 PM IST
Afghanistan vs Bangladesh: रहमत शाह ने ठोका शतक, अफगानिस्तान के क्रिकेट इतिहास में बना अनोखा रिकॉर्ड
Image Credit: रहमत शाह.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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