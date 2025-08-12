आखिरी ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट... हैट्रिक लेकर भी विलेन बना ये गेंदबाज, पलक झपकते हरवा दिया मैच

Rahul Chaudhary Hat Trick: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 18वें मैच में हैट्रिक लेने वाले राहुल चौधरी ही टीम की हार के सबसे बड़े विलेन बन गए. मैच के आखिरी ओवर में उन्होंने तीन गेंदों में तीन विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. बावजूद इसके उनकी टीम न्यू दिल्ली टाइगर्स को हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स का सामना साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से था. पहले बैटिंग करते हुए न्यू दिल्ली ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बोर्ड पर लगाए. टारगेट का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली ने 19 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए थे, तभी मुकाबले में ट्विस्ट आया.

हैट्रिक लेकर बनने वाले थे हीरो

मैच का आखिरी ओवर राहुल चौधरी लेकर आए. साउथ दिल्ली को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे. राहुल ने शुरुआती तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर न्यू दिल्ली को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया. पहली गेंद पर राहुल ने तूफानी बैटिंग कर रहे अनमोल शर्मा (79) का शिकार किया, जो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए. क्रीज पर आए सुमित माथुर (0) भी राहुल का शिकार बन गए. वह राहुल को ही कैच दे बैठे. लगातार तीसरी गेंद पर तीसरा विकेट राहुल को गुलजार संधू (0) के रूप में मिला, जिन्होंने शिवम गुप्ता को कैच थमाया. इन तीन विकेटों के बाद राहुल मैच के हीरो बनने वाले थे, क्योंकि न्यू दिल्ली की जीत लगभग तय लग रही थी.

...लेकिन बन गए विलेन

राहुल ने हैट्रिक लेकर न्यू दिल्ली की मुकाबले में वापसी करा दी थी. हालांकि, अगली तीन गेंदों में पासा पलट गया. क्रीज पर आए अभिषेक खंडेलवाल ने छक्का लगाकर साउथ दिल्ली को जीत दिला दी. राहुल ने चौथी गेंद फेंकी, जो की वाइड थी और चौके के लिए निकल गई. इससे साउथ दिल्ली को बाय के 5 रन मिल गए. चौथी लीगल बॉल पर अभिषेक ने दो रन लिए. अब साउथ दिल्ली को जीत के लिए दो गेंद पर 5 रन चाहिए थे. अभिषके ने 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिता दिया. इस तरह राहुल हैट्रिक लेकर भी विलेन बन गए.

अनमोल-तेजस्वी ने खेलीं तूफानी पारियां

साउथ दिल्ली की इस जीत में अनमोल शर्मा और तेजस्वी दहिया मैच विनर साबित हुए, जिन्होंने रन चेज करते हुए तूफानी पारियां खेलीं. ओपनिंग करने आए अनमोल ने 52 गेंदों में 7 चौके और चार छक्कों की मदद से 79 रन बनाए. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज तेजस्वी ने 38 गेंदों में ही 71 रन जड़ दिए. उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 छक्के और तीन चौके ठोके. आखिर में छक्का लगाकर अभिषेक ने मैच फिनिश किया. साउथ दिल्ली की यह सीजन में पहली ही जीत है. इससे पहले हुए चार में से तीन मुकाबलों में उसे हार मिली, जबकि एक बारिश के चलते रद्द रहा.