/क्या इंग्लैंड के नए हेड कोच बनेंगे राहुल द्रविड़? टीम इंडिया की दीवार को लेकर आई चौंकाने वाले रिपोर्ट, कुमार संगकारा भी रेस में शामिल

टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करने के बाद ब्रेंडन मैक्कुलम को इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद से हटा दिया गया है. अब यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इंग्लैंड के अगले टेस्ट कोच बनने की दौड़ में हैं. बता दें कि राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. राहुल द्रविड़ का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 270 रन रहा.
'डेली टेलीग्राफ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंडन मैक्कुलम की जगह लेने के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) जिन उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहा है, उनमें राहुल द्रविड़ का नाम भी शामिल है. इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन के नाम भी शामिल हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की 1-2 से हार के बाद ब्रेंडन मैक्कुलम का चार साल का कार्यकाल खत्म हो गया. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज से पहले 'बदलाव का सही समय' मानते हुए यह फैसला लिया. ब्रेंडन मैक्कुलम हालांकि वनडे और T20I टीमों के कोच बने रहेंगे.
53 साल के राहुल द्रविड़ ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल तक पहुंचाया. राहुल द्रविड़ क्रिकेट में अपनी गहरी समझ के कारण इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार माने जा रहे हैं. हालांकि, अखबार ने यह भी बताया है कि राहुल द्रविड़ की फुल-टाइम कोचिंग करने की 'कोई इच्छा नहीं. है. रिपोर्ट के अनुसार राहुल द्रविड़ फुल टाइम कोचिंग नहीं करना चाहते, लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट कोच की नौकरी उन्हें घर पर ज्यादा समय बिताने और खेल के अपने पसंदीदा फॉर्मेट को जिंदा रखने में मदद करने का मौका देगी.
इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच पद के लिए जिम्बाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर भी शामिल हैं, जो आधुनिक युग में इंग्लैंड के सबसे सफल कोच रहे हैं. उन्होंने टीम को तीन बार एशेज सीरीज जिताई और नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग तक पहुंचाया. एंडी फ्लावर को फ्रैंचाइजी क्रिकेट में भी काफी सफलता मिली है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ लगातार IPL खिताब जीतना शामिल है. रिपोर्ट में जिन अन्य नामों का जिक्र है, उनमें श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा, इंग्लैंड लायंस के कोच एंड्रयू फ्लिंटॉफ, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर भी शामिल हैं.