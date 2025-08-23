राहुल द्रविड़ ने इस महान क्रिकेटर को बताया अपना सर्वश्रेष्ठ कप्तान, नाम जानकर फैंस के उड़ जाएंगे होश

भारत के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने एक क्रिकेटर को अपना अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया है. राहुल द्रविड़ ने अपने जिस महान कप्तान का नाम बताया है, उनके बारे में जानकर क्रिकेट फैंस के होश उड़ जाएंगे. राहुल द्रविड़ ने 'कुट्टी स्टोरीज विद ऐश' शो में भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत की है. रविचंद्रन अश्विन ने इस दौरान राहुल द्रविड़ से उनके अभी तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान का नाम पूछा, जिनकी कप्तानी में वह खेले हैं.

राहुल द्रविड़ ने इस महान क्रिकेटर को बताया अपना सर्वश्रेष्ठ कप्तान

राहुल द्रविड़ ने अपने सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर एक ऐसे दिलचस्प क्रिकेटर का नाम चुना है, जिन्होंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की कप्तानी भी नहीं की है. राहुल द्रविड़ ने 1996 से लेकर साल 2012 तक 16 साल क्रिकेट खेला. राहुल द्रविड़ का इंटरनेशनल डेब्यू मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में हुआ. राहुल द्रविड़ इसके अलावा सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्रिकेट खेल चुके हैं. लेकिन राहुल द्रविड़ ने वीबी चंद्रशेखर को अपना अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान बताया है.

नाम जानकर फैंस के उड़ जाएंगे होश

वीबी चंद्रशेखर ने ही राहुल द्रविड़ को उनके करियर के शुरुआती दौर में आगे बढ़ाने में बड़ा रोल निभाया था. राहुल द्रविड़ ने कहा, 'मुझे वीबी चंद्रशेखर के नेतृत्व में क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आया. मैं अपने करियर के एक प्रभावशाली दौर में था. मैंने तमिलनाडु में उनके नेतृत्व में लीग क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखा. मैंने बहुत सी चीजें सीखीं, जैसे उनकी कड़ी टक्कर और उनकी जीतने की इच्छा. वीबी चंद्रशेखर वास्तव में उन शुरुआती कप्तानों में से एक थे जिनके नेतृत्व में खेलने में मुझे मजा आया. मुझे लगता है कि एमएस (धोनी) वास्तव में अच्छे थे. बैकएंड पर, जिस तरह से वह मैनेज करते थे. एक युवा व्यक्ति से उस तरह के कप्तान बनना उनके लिए आसान बदलाव नहीं था.'

राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड्स

राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 344 वनडे मैचों में 39.17 की औसत से 10889 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 153 रन रहा. राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए हैं, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं. राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट में 5 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है. राहुल द्रविड़ का टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट स्कोर 270 रन रहा. राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए 1 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेला है, जिसमें उन्होंने 31 रन बनाए हैं.

गांगुली जीतने के जज्बे को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम में आए

राहुल द्रविड़ ने कहा, 'सौरव (गांगुली) जीतने के जज्बे को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम में आए. अनिल (कुंबले) अपने संवाद के साथ स्पष्ट थे.' बता दें कि वीबी चंद्रशेखर तमिलनाडु के एक अनुभवी क्रिकेटर थे और उन्होंने कई वर्षों तक तमिलनाडु की कप्तानी की. 81 फर्स्ट क्लास मैचों में वीबी चंद्रशेखर ने 43.09 की औसत से 10 शतकों सहित 4999 रन बनाए. इस बीच, तमिलनाडु के इस स्टार ने 41 मैचों में 26.31 की औसत से 1053 रन बनाए. वीबी चंद्रशेखर ने 1998 और 1990 के बीच भारत के लिए सात वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 12.57 की औसत से 88 रन बनाए.