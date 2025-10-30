'माइंडसेट बदल कर...,' भारत के पूर्व कोच ने किया सनसनीखेज खुलासा, इस क्रिकेटर को दिया सबसे बड़ा क्रेडिट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टी20 मैच बारिश के कारण धुल गया था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में 97 रन बना दिए. इससे साफ पता लगता है कि भारतीय टीम का माइंडसेट कैसा है और किस तरीके से खेलेंगे. खासकर अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज आते साथ ही लंबे-लंबे हिट मारने का माद्दा रखते हैं. इसी बीच भारत के पूर्व हेड कोच ने भारतीय बल्लेबाजों के टी20 के प्रति इस अप्रोच का क्रेडिट रोहित शर्मा को दिया है. हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ के बारे में, उनका मानना है रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट में अलग तरह की क्रांति लाई. बता दे कि साल 2024 वर्ल्ड कप जीत के बाद रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया है.

अटैकिंग खेलना चालू किया

2024 में राहुल द्रविड़ के कोचिंग और रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया को जीत मिली थी. द्रविड़ ने एक शो के दौरान बात करते हुए कहा, 'मेरे से पहले क्या हुआ था उस चीज पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा. यह मेरे कहने के लिए कि निश्चित ही मेरे और रोहित के बीच उस समय एग्रेसिव गेम खेलने की बात हुई थी. कयोंकी हम ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते थे.'

'माइंडसेट बदला'

उन्होंने कहा,' रोहित और मैं शुरू से देख रहे थे कि खेल कैसे बदल रहा है. अलग एक रूप ले रहा है. इस चीज का क्रेडिट रोहित को जाना चाहिए. उन्होंने टीम के हर खिलाड़ी के हर खिलाड़ी को खूब सपोर्ट किया. भारतीय टीम का माइंडसेट बदलने की पीछे की बड़ी वजह रोहित को जाती है, रोहित ने टीम को इस दिशा में आगे बढ़ाया. टीम ने भी उसी हिसाब से प्रदर्शन किया और आक्रामकता और सकारात्मकता के साथ खेला.'

Add Zee News as a Preferred Source

17 सालों बाद जीता खिताब

भारतीय टीम ने 17 सालों बाद रोहित और द्रविड़ के लीडरशिप में विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था. रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम को 7 रनों से हरा दिया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए, जवाब में दक्षिण अफ्रीका 169 रन ही बना सकी. हार्दिक, ने 3 बुमराह 2 और अर्शदीप- इन तीनों की दमदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया रोमांचक मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी.

ये भी पढ़ें: भारत vs ऑस्ट्रेलिया टी20, इन 3 गेंदबाजों ने काटा है गदर, नंबर 1 बना सबका सिरदर्द