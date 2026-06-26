IRE vs IND 1st T20I: 'वैभव सूर्यवंशी को बचाना जरूरी'...डेब्यू से पहले दिग्गज राहुल द्रविड़ ने क्यों दिया ये बड़ा बयान?

Rahul Dravid on Vaibhav Suryavanshi T20I Debut: भारत और आयरलैंड के बीच आज यानी 26 जून से बेलफास्ट में दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में हर किसी की नजरें 15 साल के युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पर टिकी हैं, जो टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने की दहलीज पर खड़े हैं.
वैभव के इस ऐतिहासिक डेब्यू की चर्चाओं के बीच भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने इस युवा खिलाड़ी को लेकर एक बेहद अहम और बड़ी बात कही है. द्रविड़ ने वैभव की सुरक्षा और उनके खेल की आजादी को लेकर दुनिया के सामने अपना खास नजरिया रखा है.
वैभव सूर्यवंशी के संभावित डेब्यू से पहले राहुल द्रविड़ ने बीबीसी (BBC) से बातचीत करते हुए इस युवा प्रतिभा को संभालने का गुरुमंत्र दिया. द्रविड़ ने कहा, 'वैभव को फिलहाल सुरक्षित (बचाकर) रखना बेहद जरूरी है. इस उम्र में उन्हें सही समर्थन, मार्गदर्शन और मदद की जरूरत है. हालांकि, इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उन्हें मैदान पर खुलकर खेलने की पूरी आजादी मिले. कभी-कभी किसी युवा खिलाड़ी को बिना किसी बंदिश के सिर्फ उड़ने देना भी बेहद जरूरी होता है.'
राहुल द्रविड़ और वैभव सूर्यवंशी का रिश्ता काफी पुराना है. साल 2025 के आईपीएल सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स (RR) के कोच रहते हुए द्रविड़ ने महज 14 साल की उम्र में वैभव का आईपीएल डेब्यू कराया था, तभी से वे इस खिलाड़ी की क्षमता को करीब से जानते हैं और आज भी उनसे बातचीत करते रहते हैं.
द्रविड़ ने वैभव की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी तैयार करने का कोई तय फॉर्मूला है. आप किसी भी बच्चे से यह नहीं कह सकते कि सिर्फ ऐसा करो और वह इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा. कुछ चीजें प्राकृतिक होती हैं, जो 'गिफ्टेड' (भगवान का उपहार) होती हैं. उनमें गेंदबाज की रफ्तार को जल्दी भांप लेने की क्षमता, क्रिकेट की समझ और गजब की निडरता है.'
द्रविड़ ने आगे जोड़ा कि वैभव सिर्फ गॉड-गिफ्टेड टैलेंट नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे उनकी कड़ी तपस्या है. उन्होंने बहुत कम उम्र से ही रोजाना हजारों गेंदों को हिट करने की कड़ी मेहनत की है, जिसे मैंने राजस्थान रॉयल्स के कैंप में साफ देखा था.
राहुल द्रविड़ भले ही वैभव के टैलेंट के मुरीद हों, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच की प्लेइंग-इलेवन में जगह बनाना इस 15 साल के खिलाड़ी के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक के सामने भी कॉम्बिनेशन का बड़ा सिरदर्द है.
अगर वैभव को बतौर ओपनर टीम में शामिल किया जाता है, तो सवाल यह है कि बाहर कौन बैठेगा? भारत के पास ओपनिंग में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले स्टार विकेटकीपर संजू सैमसन मौजूद हैं. इन दोनों फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को ड्रॉप करना नामुमकिन जैसा है. इसके अलावा नंबर-3 पर ईशान किशन भी प्रचंड फॉर्म में हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर इस युवा 'सिक्सर किंग' को सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका आज ही देते हैं या फिर इस जादुई पल के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
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