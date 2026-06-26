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IRE vs IND 1st T20I: 'वैभव सूर्यवंशी को बचाना जरूरी'...डेब्यू से पहले दिग्गज राहुल द्रविड़ ने क्यों दिया ये बड़ा बयान?

Rahul Dravid on Vaibhav Suryavanshi T20I Debut: आईपीएल 2025 और 2026 में अपनी बल्लेबाजी से तबाही मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को राहुल द्रविड़ ने करीब से देखा है. आज वैभव आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू कर सकते हैं. इससे पहले दिग्गज द्रविड़ ने इस खिलाड़ी को सुरक्षित रखने की बात कही है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 26, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:14 PM IST
IRE vs IND 1st T20I: 'वैभव सूर्यवंशी को बचाना जरूरी'...डेब्यू से पहले दिग्गज राहुल द्रविड़ ने क्यों दिया ये बड़ा बयान?
Image Credit: Rahul Dravid on Vaibhav SuryavanshiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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