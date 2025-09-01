क्रिकेट की पिच और कोचिंग करियर तक, कितने अमीर हैं राहुल द्रविड़? जानें महान प्लेयर की नेट वर्थ

भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी और टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इन दिनों काफी चर्चा में हैं. द्रविड़ ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग पद से इस्तिफा दे दिया था. वे बस एक सीजन के लिए राजस्थान टीम से जुड़े थे. उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने साल 2024 में 17 सालों बाद टी20 विश्व कप जीता था. द्रविड़ भारत के अमीर क्रिकेट कोचों में से एक हैं. आज हम आपको बताने ये दिग्गज खिलाड़ी साल भर में कितनी कमाई करते हैं...

राजस्थान से कितनी कमाई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल द्रविड़ को आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स 5 करोड़ रुपए टीम की कोचिंग के लिए देती है. आईपीएल 2025 में ये किसी भी कोच को मिलने वाली सबसे ज्यादा सैलरी है. राहुल द्रविड़ की सैलरी मुंबई के कोच महेला जयवर्धने से भी 25 प्रतिशत ज्यादा थी. जयवर्धने बतौर मुंबई इंडियंस कोच 4 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं.

द्रविड़ का कोचिंग करियर

द्रविड़ ने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत भारत की अंडर 19 टीम की कोचिंग के साथ की और उन्हें विश्व विजेता बनाया था. वहीं साल 2024 में द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम ने 17 सालों बाद टी20 विश्व कप जीता.

एडवेर्टीजमेंट

राहुल द्रविड़ कई मशूहर और प्रतिष्ठित ब्रांड्स का एड करते हैं. जैसे- रीबॉक, पेप्सी, जिलेट, प्यूमा, कैस्ट्रॉल, एचडीएफसी आदि. साल 2021 में उनका एड काफी वायरल हुआ था, जिसमें उनकी एक्टिंग स्किल्स की भी जमकर तारीफ हुई थी.

लग्जरी लाइफस्टाइल

राहुल द्रविड़ के पास बेंगलोर के इंदिरानगर इलाके में आलीशान बंग्ला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. साथ ही उनके पास कई लग्जरी कारें हैं. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, हुंडई टक्सन, ऑडी Q5,मर्सिडीज बेंज GLE350,पोर्शे911 कैरेरा S उनके गैराज में हैं..

नेट वर्थ और कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो राहुल द्रविड़ की नेट वर्थ 320 करोड़ रुपए हैं. द्रविड़ की कमाई का जरिया कोचिंग फीस, विज्ञापन, ब्रांड एडोर्समेंट है.