राहुल द्रविड़ का क्रिकेट में नया कदम... टी20 टीम के बन गए मालिक, अश्विन बने कप्तान

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब दिलाने वाले हेड कोच और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट में एक नया कदम बढ़ा दिया है. उन्हें राहुल द्रविड़ को यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) की डबलिन गार्डियंस टीम का मालिक घोषित किया गया. बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और क्रिकेट आयरलैंड के नेतृत्व वाली ईटीपीएल ने 2026 लॉन्च से पहले बड़े क्रिकेट सितारों के साथ अपनी छह टीमें तैयार कर ली हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज आर अश्विन, द्रविड़ की टीम के कप्तान होंगे.

कौन-कौन सी छह टीमें शामिल

ईटीपीएल क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से शुरू की गई लीग है. इसमें शामिल होने वाली छह टीमें डबलिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रॉटरडैम और एम्स्टर्डम हैं. लीग का आगाज अगस्त में होगा और सितंबर तक ये लीग चलेगी. इस लीग में मिशेल मार्श, टिम डेविड, मिशेल सेंटनर, लियाम लिविंगस्टोन, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी नजर आएंगे.

क्या बोले राहुल द्रविड़?

राहुल द्रविड़ ने कार्यक्रम के दौरान कहा, "मुझे ईटीपीएल की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक विजन लगा. यह यूरोप में क्रिकेट को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर विकास करने और आयरलैंड व पूरे यूरोप में उभरती प्रतिभाओं के लिए अवसर तैयार करने का मंच है. डबलिन में पहले से ही क्रिकेट के प्रति जुनून है और विकास की अपार संभावनाएं हैं. नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा है और मुझे विश्वास है कि ईटीपीएल इसमें अहम भूमिका निभा सकती है."

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लॉन्च पर क्या बोले अभिषेक?

ईटीपीएल के सह-संस्थापक अभिषेक बच्चन ने लॉन्च के दौरान कहा, "ईटीपीएल के लिए राहुल जैसे दिग्गज का इस यात्रा से जुड़ना बेहद खास है। हमारा विजन सिर्फ एक लीग बनाना नहीं, बल्कि आयरलैंड और व्यापक यूरोपीय क्रिकेट इकोसिस्टम से उभर रही नई प्रतिभाओं को प्रेरित और विकसित करने के लिए एक मंच तैयार करना है। वैश्विक क्रिकेट समुदाय से हमें शानदार प्रतिक्रिया मिली है. स्टीव वॉ, ग्लेन मैक्सवेल, जोंटी रोड्स, क्रिस गेल, फाफ डु प्लेसिस, हेनरिक क्लासेन और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों का साथ ईटीपीएल के विजन में विश्वास को दर्शाता है."