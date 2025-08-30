IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की 'दीवार' टूटी! दिग्गज क्रिकेटर ने छोड़ा टीम का साथ
IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की 'दीवार' टूटी! दिग्गज क्रिकेटर ने छोड़ा टीम का साथ

IPL 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ा फैसला किया है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से इस्तीफा दे दिया. द्रविड़ पिछले सीजन में ही टीम के कोच बने थे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:13 PM IST
IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की 'दीवार' टूटी! दिग्गज क्रिकेटर ने छोड़ा टीम का साथ

IPL 2026 Rajasthan Royals: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ा फैसला किया है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच पद से इस्तीफा दे दिया. द्रविड़ पिछले सीजन में ही टीम के कोच बने थे. वह उससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के साथ थे. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक जगह बनाई थी. उसके बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

व्हीलचेयर पर दी कोचिंग

द्रविड़ को पिछले साल जब राजस्थान का कोच बनाया गया तो फ्रेंचाइजी को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं. द्रविड़ पूरे सीजन के दौरान चोटिल थे. इसके बावजूद वह व्हीलचेयर और बैशाखी के सहारे टीम के साथ बने रहे. टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. 14 में से सिर्फ चार मैचों में जीत मिली थी. राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही थी.

ये भी पढ़ें: मारपीट के लिए उतारू प्लेयर्स पर चल गया हंटर, दिग्वेश और नीतीश की कट गई जेब, लगा भारी-भरकम जुर्माना

राजस्थान रॉयल्स का बयान

फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा, ''राजस्थान रॉयल्स ने आज घोषणा की कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ आईपीएल 2026 से पहले फ्रैंचाइजी के साथ अपना कार्यकाल समाप्त कर देंगे. राहुल कई वर्षों से रॉयल्स के सफर के केंद्र में रहे हैं. उनके नेतृत्व ने खिलाड़ियों की एक पीढ़ी को प्रभावित किया है, टीम में मजबूत मूल्यों का संचार किया है और फ्रैंचाइजी की संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है.

 

 

द्रविड़ ने ठुकराया ऑफर

राजस्थान रॉयल्स ने आगे कहा, ''फ्रैंचाइजी की संरचनात्मक समीक्षा के तहत राहुल को फ्रैंचाइजी में एक व्यापक पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. राजस्थान रॉयल्स, उसके खिलाड़ी और दुनिया भर के लाखों प्रशंसक फ्रेंचाइजी के लिए उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए राहुल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं.''

ये भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...टेस्ट क्रिकेट के इन 10 महारिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा!

द्रविड़ से जुड़े विवाद

द्रविड़ की कोचिंग में पिछले साल कुछ विवाद भी हुए. कहा गया कि कप्तान संजू सैमसन के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं. दोनों एक-दूसरे की बातों को लगातार इग्नोर कर रहे हैं. हालांकि, इन सब बातों को उन्होंने बकवास बताया था. द्रविड़ ने अपनी कोचिंग में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया था.  वैभव ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से उनके फैसले को सही साबित किया.

