इस दिग्गज ने दी अहम सलाह, Rahul Dravid को Team India का कोच नहीं बनाना क्यों है फायदेमंद

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के मौजूदा हेड कोच (Head Coach) रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के बाद खत्म होने जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) शास्त्री की जगह लेंगे?

शिखर धवन (Shikhar Dhwan) की कप्तानी में जब टीम इंडिया लिमेटेड ओवर्स की सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे (India Tour of Sri Lanka) पर गई थी तब राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टीम का हेड कोच (Head Coach) बनाया गया था.



ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर बैड हॉग (Brad Hogg) का मानना है कि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टीम इंडिया (Team India) का हेड कोच (Head Coach) नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ (NCA Chief) के पद पर बरकरार रखा जाना चाहिए.



बैड हॉग (Brad Hogg) ने ट्विटर पर लिखा,' भविष्य के इंटरनेशनल प्लेयर की ग्रोथ के लिए एनसीए कोच एक अहम पद है, शायद भारत के हेड कोच से भी ज्यादा अहम, जिन देशों में मजबूत एकेडमी है वो अक्सर आईसीसी की सीढ़ी में टॉप पर हैं द्रविड़ को इस रोल में जरूर बरकरार रहना चाहिए.'

The NCA coach is an important role for the growth and transition of upcoming players for international cricket. Probably a more important role that the Indian head coach. Countries with strong academies generally top the ICC ladders. Dravid must stay in that role. #cricket

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) August 20, 2021