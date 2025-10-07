Advertisement
trendingNow12950872
Hindi Newsक्रिकेट

पिता के नक्शेकदम पर बेटा... कप्तान बना राहुल द्रविड़ का लाल, 6 मैचों में ठोके 459 रन

Rahul Dravid Son: भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उनके बेटे समित और अन्वय क्रिकेट मैदान पर कमाल कर रहे हैं. दोनों ही लगातार सुर्खियों में रहते हैं. 'द वॉल' कहे जाने वाले द्रविड़ के बेटे अन्वय को कर्नाटक के जूनियर क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता के नक्शेकदम पर बेटा... कप्तान बना राहुल द्रविड़ का लाल, 6 मैचों में ठोके 459 रन

Rahul Dravid Son: भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उनके बेटे समित और अन्वय क्रिकेट मैदान पर कमाल कर रहे हैं. दोनों ही लगातार सुर्खियों में रहते हैं. 'द वॉल' कहे जाने वाले द्रविड़ के बेटे अन्वय को कर्नाटक के जूनियर क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें आगामी विनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए कर्नाटक अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

लगातार आगे बढ़ रहे द्रविड़ के दोनों बेटे

समित द्रविड़ ने 2024 में भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह बनाई थी, हालांकि वह चोट के कारण अपना डेब्यू नहीं कर पाए थे. वहीं, अन्वय द्रविड़ भी जूनियर क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी प्रतिभा को देखते ही चयनकर्ताओं ने उन्हें कप्तानी सौंपी है. समित से छोटे अन्वय अपने पिता की तरह विकेटकीपर हैं. वहीं, समित की बात करें तो वह बैटिंग ऑलराउंडर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्वय द्रविड़ का करियर

अन्वय ने 2024 में कर्नाटक के लिए अंडर-16 क्रिकेट खेला था. उन्होंने छह मैचों की 8 पारियों में 459 रन बनाए थे. उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें अब अंडर-19 क्रिकेट में प्रमोट कर दिया गया है और वह जूनियर टूर्नामेंट में अपनी राज्य टीम का नेतृत्व करेंगे.

ये भी पढ़ें: बैडलक! 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर, इतिहास में फिर कभी नहीं हुआ ऐसा

कर्नाटक अंडर-19 टीम (विनू मांकड़ ट्रॉफ़ी) का स्क्वॉड:

अन्वय द्रविड़ (कप्तान), नितीश आर्य, आदर्श डी उर्स, एस मणिकांत, प्रणीत शेट्टी, वसव वेंकटेश, अक्षत प्रभाकर, सी वैभव, कुलदीप सिंह पुरोहित, रतन बीआर, वैभव शर्मा, केए तेजस, अथर्व मालवीय, सनी कांची, रेहान मोहम्मद.

मयंक अग्रवाल करेंगे कर्नाटक रणजी टीम की अगुवाई

इस बीच, अनुभवी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन में कर्नाटक का नेतृत्व करेंगे. वह पिछले कुछ सालों से नेशनल टीम से बाहर हैं. रणजी टीम में करुण नायर की वापसी हुई है, जो कुछ समय पहले विदर्भ चले गए थे. नायर ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टीम में वापसी की थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे. नायर को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था और उन्हें भारत 'ए' टीम में भी शामिल नहीं किया गया था. कर्नाटक के स्क्वॉड में श्रेयस गोपाल, व्याशक विजयकुमार और अभिनव मनोहर जैसे अन्य खिलाड़ी भी शामिल हैं. विजयकुमार टी20 टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अभी तक अनकैप्ड हैं.

कर्नाटक रणजी ट्रॉफी स्क्वॉड:

मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, आर स्मारन, केएल श्रीजीत, श्रेयस गोपाल, व्याशक विजयकुमार, विद्वथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, कृतिक कृष्णा, केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

rahul dravid

Trending news

आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर