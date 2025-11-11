Advertisement
trendingNow12998215
Hindi Newsक्रिकेट

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की चमकी किस्मत, ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया U19-बी टीम में शामिल, वैभव को क्यों नहीं मिला मौका?

Rahul Dravid: सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों ने अपने दौर में विरोधी टीमों के छक्के छुड़ाकर खूब नाम कमाया. लेकिन अब ये दिग्गज अपने-अपने बेटों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का नाम वैसे ही चर्चा में रहता है, लेकिन अब राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की भी किस्मत चमक गई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Dravid
Rahul Dravid

Rahul Dravid: सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों ने अपने दौर में विरोधी टीमों के छक्के छुड़ाकर खूब नाम कमाया. लेकिन अब ये दिग्गज अपने-अपने बेटों के चलते सुर्खियों में रहते हैं. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का नाम वैसे ही चर्चा में रहता है, लेकिन अब राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की भी किस्मत चमक गई है. कुछ महीनों पहले दिल्ली प्रीमियर लीग में वीरेंद्र सहवाग के भी बेटे अपना जलवा बिखेरते दिखे थे. 

अंडर-19 टीमों का ऐलान

17 से 30 नवंबर तक अंडर-19 इंडिया ए और अंडर-19 इंडिया बी के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी. उभरते हुए टैलेंट विहान मल्होत्रा ​​को मंगलवार को आने वाली ट्राई-सीरीज़ के लिए इंडिया U19 A टीम का कप्तान बनाया गया. जिसमें इंडिया B और अफगानिस्तान की U19 टीमें भी शामिल होंगी. हैदराबाद के एरॉन जॉर्ज 17 से 30 नवंबर तक BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में होने वाले इस टूर्नामेंट में इंडिया B U19 टीम की कप्तानी करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वैभव और आयुष रेस्ट पर

अंडर-19 ए टीम की कप्तानी मल्होत्रा ​​को सौंपी गई है. वहीं, उनके दो सुपरस्टार साथी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे दूसरे कामों में बिजी हैं. विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू इस तीन देशों के टूर्नामेंट में मल्होत्रा ​​के डिप्टी होंगे.जबकि वेदांत त्रिवेदी को इंडिया U19 B टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है. राहुल द्रविड़ के बेटे, अन्वय, को भी इंडिया U19 B टीम में शामिल किया गया है.

म्हात्रे खेल रहे रणजी ट्रॉफी

म्हात्रे को सिलेक्शन के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वह अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं. वहीं, सूर्यवंशी को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उन्हें ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A टीम में चुना गया है. ये तीनों युवा खिलाड़ी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सफल इंडिया U19 दौरे का हिस्सा थे. जिसके चलते राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम में जगह बनाने में आसानी हो गई. 

ये भी पढे़ं.. 'मुझमें अहंकार नहीं..' रिजवान की बर्खास्तगी पर शाहीन अफरीदी का बड़ा बयान, बताई कप्तानी की इनसाइड स्टोरी

दोनों टीमें

इंडिया U19 A टीम: विहान मल्होत्रा ​​(C), अभिज्ञान कुंडू (VC और WK), वफी कच्छी, वंश आचार्य, विनीत वी.के, लक्ष्य रायचंदानी, ए. रापोल (WK), कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, अनमोलजीत सिंह, मोहम्मद एनां, हेनिल पटेल, आशुतोष महिदा, आदित्य रावत, मोहम्मद मलिक।

इंडिया U19 B टीम: एरॉन जॉर्ज (C), वेदांत त्रिवेदी (VC), युवराज गोहिल, मौल्यराजसिंह चावड़ा, राहुल कुमार, हरवंश सिंह (WK), अन्वय द्रविड़ (WK), आर.एस. अंबरीश, बी.के. किशोर, नमन पुष्पक, हेमचुदेशन जे, उद्धव मोहन, ईशान सूद, डी दीपेश, रोहित कुमार दास.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

rahul dravid

Trending news

Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
Delhi blast
Delhi last Update: कश्मीर के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ब्लास्ट के तार
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
Delhi blast
'एक-एक को ढूंढकर निकालो, गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं, धमाके के बाद एक्शन में अमित शाह
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
Delhi blast
धमाके से पहले 3 घंटे तक कार में बैठा रहा उमर मोहम्मद, CCTV में दर्ज हुई उसकी हर हरकत
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
Delhi blast
अब खुलेंगे लाल किला ब्लास्ट के असली राज, नहीं बच पाएंगे दहशतगर्द, मिले 42 सबूत
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
Gaganyaan mission
धरती पर कैसे आएगा गगनयान का क्रू मॉड्यूल, ISRO ने पैराशूट टेस्ट कर दिखाई ताकत
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
Delhi blast
आखिर करना क्या चाहते थे घर के 'भेदिये'? दिल्ली ब्लास्ट के 10 किरदारों की 10 कहानियां
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
Delhi blast
'आज की सुबह सख्त संदेश भेजने के लिए...', UAPA के तहत कैद आरोपी की जमानत SC से खारिज
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
Delhi blast
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट से 12 दिन पहले का वीडियो, पॉल्यूशन चेक कराता दिखा तारिक
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
india
भारत में पढ़ने आते थे चीनी, कब्र से याद आई धर्म के प्रचार की 2000 साल पुरानी कहानी
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान
Modern Warfare
'जंग में कोई रनरअप नहीं..,' युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बोले CDS चौहान