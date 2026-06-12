भारतीय क्रिकेट में फिर गूंजेगा 'द्रविड़' का नाम! समित के बाद अब छोटे बेटे ने हासिल किया टीम इंडिया का टिकट

Rahul Dravid son Anvay Dravid: भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. उनके छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ को गुरुवार को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया है. अन्वय एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और उन्हें अपने करियरमें पहली बार राष्ट्रीय टीम के लिए चुना गया है. संयोग से अन्वय के पिता राहुल भी टीम इंडिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज थे.
एस. शरथ की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट चयन समिति ने इस दौरे के लिए टीमों की घोषणा की. इस दौरे में तीन वनडे मैच और दो बहु-दिवसीय मैच (मल्टी-डे मैच) शामिल होंगे, जो 4 जुलाई 2026 से हंबनटोटा में शुरू होंगे. यह दौरा अगले अंडर-19 वर्ल्ड कप चक्र की तैयारी के लिए काफी अहम साबित होगा और अन्वय के लिए यह उनके क्रिकेटिंग सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
अन्वय द्रविड़ को एकदिवसीय टीम में रजत बघेल के साथ विकेटकीपर के रूप में नामित किया गया है. हालांकि, बहु-दिवसीय मैचों के लिए चयनकर्ताओं ने अलग विकल्प चुनते हुए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दी है.
कर्नाटक के इस युवा खिलाड़ी ने घरेलू आयु-वर्ग क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. पिछले साल की वीनू मांकड़ ट्रॉफी के दौरान, उन्होंने कर्नाटक की कप्तानी करते हुए टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया. उन्होंने इस टूर्नामेंट के छह मैचों में 55 की औसत से 220 रन बनाए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के खिलाफ एक मैच जिताऊ नाबाद 82 रन की पारी भी शामिल थी.
इस दौरे पर भारतीय टीम का नेतृत्व मध्य प्रदेश के यशवर्धन सिंह चौहान करेंगे, जिन्हें वनडे और बहु-दिवसीय दोनों प्रारूपों का कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं, उत्तराखंड के लक्ष्य रायचंदानी दोनों ही फॉर्मेट में टीम के उप-कप्तान होंगे.
अन्वय का चयन भारत के जूनियर क्रिकेट सेटअप में द्रविड़ परिवार की बढ़ती मौजूदगी को पुख्ता करता है. उनसे पहले 2024 में उनके बड़े भाई समित द्रविड़ को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया था, हालांकि चोट के कारण वह खेल नहीं पाए थे.
वनडे : सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शाविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद.
बहु-दिवसीय: सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट.