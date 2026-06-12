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भारतीय क्रिकेट में फिर गूंजेगा 'द्रविड़' का नाम! समित के बाद अब छोटे बेटे ने हासिल किया टीम इंडिया का टिकट

Rahul Dravid son Anvay Dravid: पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का चयन श्रीलंका दौरे के लिए भारत की अंडर-19 टीम में हुआ है. बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने गुरुवार को स्क्वाड की घोषणा की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 12, 2026, 01:48 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:48 AM IST
भारतीय क्रिकेट में फिर गूंजेगा 'द्रविड़' का नाम! समित के बाद अब छोटे बेटे ने हासिल किया टीम इंडिया का टिकट
Image Credit: राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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