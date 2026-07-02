सूर्या के बाद भारत को मिला नया 360 डिग्री बल्लेबाज! राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग देख दिल हो जाएगा गदगद

मैच की बात करें तो कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. रोहन पाटिल ने 36 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद समित द्रविड़ ने तेज तर्रार 32 रन बनाए. प्रवीण दुबे ने भी 51 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 200 रन के पार पहुंचाया. इसके जवाब में हुबली टाइगर्स ने आखिरी ओवर तक लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 2 रन से मुकाबला हार गए. मन्वंथ कुमार ने 22 गेंदों पर 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.