सूर्या के बाद भारत को मिला नया 360 डिग्री बल्लेबाज! राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग देख दिल हो जाएगा गदगद

भारत के पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ की गिनती महान बल्लेबाजों में होती है. उन्हें टीम इंडिया का 'दीवार'कहा जाता था. अगर द्रविड़ क्रीज पर खूंटा गाड़ देते थे तो विरोधी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे. अब महान खिलाड़ी का बेटा भी पिता की तरह अपनी अलग पहचान बनाने में लगा है. सोशल मीडिया पर फैंस समित द्रविड़ को भारत का नया 360 डिग्री बल्लेबाज कह रहे हैं. 1 जुलाई (बुधवार) को महाराजा ट्रॉफी में समित ने शानदार बल्लेबाजी कर महफिल लूट ली.
कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की तरफ से खेलते हुए हुबली टाइगर्स के खिलाफ मैच में समित द्रविड़ ने 23 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके जड़े. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स खेलकर दिल जीत लिया.
साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को 'मिस्टर 360 डिग्री' प्लेयर कहा जाता था. उसके बाद भारत के स्टार बैटर सूर्यकुमार यादव ने भी मैदान के चारों तरफ शॉट्स की झड़ी लगाने की काबिलियत दिखाई और उन्हें भी 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाने लगा. अब पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहूल द्रविड़ के बेटे समित ने भी अपनी बैटिंग में वही वही झलक दिखाई है.
मैच की बात करें तो कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. रोहन पाटिल ने 36 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद समित द्रविड़ ने तेज तर्रार 32 रन बनाए. प्रवीण दुबे ने भी 51 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को 200 रन के पार पहुंचाया. इसके जवाब में हुबली टाइगर्स ने आखिरी ओवर तक लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 2 रन से मुकाबला हार गए. मन्वंथ कुमार ने 22 गेंदों पर 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.