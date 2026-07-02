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सूर्या के बाद भारत को मिला नया 360 डिग्री बल्लेबाज! राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग देख दिल हो जाएगा गदगद

कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स की तरफ से खेलते हुए हुबली टाइगर्स के खिलाफ मैच में समित द्रविड़ ने 23 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 6 चौके जड़े. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स खेलकर दिल जीत लिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:54 PM IST
सूर्या के बाद भारत को मिला नया 360 डिग्री बल्लेबाज! राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग देख दिल हो जाएगा गदगद
Image Credit: (PHOTO: Fancode/X) राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग देख दिल हो जाएगा गदगद Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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