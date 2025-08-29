'मेरी बात लग जाएगी बुरी...', पूर्व कोच ने कोहली को लेकर दिया बयान, फैंस को नहीं हो रहा यकीन
'मेरी बात लग जाएगी बुरी...', पूर्व कोच ने कोहली को लेकर दिया बयान, फैंस को नहीं हो रहा यकीन

भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ अपनी शानदार ऐतिहासिक मैच विनिंग पारियों के लिए जाने जाते थे. वे अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जिता देते थे. हाल ही में द्रविड़ ने एक पॉडकास्ट में विराट कोहली को लेकर एक बातें कही हैं जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:26 AM IST
Rahul Dravid on Virat kohli
Rahul Dravid on Virat kohli

भारतीय क्रिकेट इतिहास के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ अपनी शानदार ऐतिहासिक मैच विनिंग पारियों के लिए जाने जाते थे. वे अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जिता देते थे. यही नहीं उन्हें 'द वॉल' के नाम से पूरे क्रिकेट जगत में जाना गया. उनका विकेट लेने में अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे.  कई बार तो वे टेस्ट मैच में 2-3 दिन तक खेलते रह जाते थे और गेंदबाज उनके सामने पूरी तरह से बेबस नजर आते थे. हाल ही में द्रविड़ ने एक पॉडकास्ट में विराट कोहली को लेकर एक बातें कही हैं जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

छोटी हाइट को लेकर कही ये बात

द्रविड़ ने बताया कैसे छोटे कद के बल्लेबाजों को खेलने में ज्यादा मिलती है. द्रविड़ का कहना है कि छोटे बल्लेबाजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है. इस वजह से उनका बैलेंस बेहतर बनता और वो और भी अच्छी तरह से शॉट्स खेल पाते हैं. द्रविड़ ने गावस्कर का उदाहरण देते हुए कहा, "गावस्कर बेहद ही बैलेंस्ड खिलाड़ी थे. उनकी खेलते समय गजब की स्थिरता मुझे बेहद ही पसंद आती थी.'' यही नहीं उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी काफी बैलेंस्ड खिलाड़ी बताया. द्रविड़ का मानना है कि सचिन को भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से काफी मदद मिलती थी और वो शानदार शॉट्स खेल पाते थे. उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी छोटे बल्लेबाज हुए हैं. उनमें से ज्यादातर क्रिकेट इतिहास के काफी महान खिलाड़ी हुए हैं. रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा, डॉन ब्रैडमैन भी इस वजह से ज्यादा अच्छे शॉट्स खेल पाते थे और से सभी एक दिग्गज बल्लेबाज हुए.

कोहली को लेकर कही ये बात 

द्रविड़ ने विराट कोहली को लेकर कहा, ''कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं इसमें कोई दो  राय नहीं है. कोहली थोड़ा शॉर्ट-इश खिलाड़ी हैं. मैंने उन्हें शॉर्ट-इश कहा ये बात शायद उन्हें अच्छी ना लगे.'' हालांकि, द्रविड़ ने ये बातें हंसते हुए कही हैं.

लंबे बल्लेबाज होते हैं खूंखार

द्रविड़ ने आगे कहा,''भले ही छोटे बल्लेबाज संतुलित होते हैं, लेकिन लंबे कद के खिलाड़ी ताबड़तोड़ हिटिंग करते हैं और अपनी पावर हिटिंग से मैच का रिजल्ट बदल देते हैं. खासकर आज के समय में जहां बल्लेबाज आते ही पहली गेंद से मारने के बारे में सोचता है. यहां लंबे खिलाड़ियों को काफी मदद मिलती हैं और वे दना दन छक्के मार पाते हैं. जैसे - केविन पीटरसन, कीरोन पोलार्ड.''

ये भी पढ़ें: एशिया का डॉन ब्रैडमैन, जिसने हिंदुस्तानी लड़की के प्यार में पड़कर दे दिया अपनी ही पत्नी को तलाक

 

