राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे ने काटा गदर, बने टीम के संकटमोचक, विकेट को तरसे गेंदबाज

भारतीय दिग्गज और टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका A के खिलाफ दूसरे यूथ ODI में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वह टीम के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने अर्जुन राजपूत के साथ 145 रनों की साझेदारी कर भारत U-19 को संकट से निकाला. हंबनटोटा में श्रीलंका A के खिलाफ खेले गए दूसरे यूथ ODI मैच में 17 साल के जूनियर द्रविड़ का जलवा देखने को मिला. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी.
इंडिया ए की टीम ने चौथे ओवर में सिर्फ 11 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर खो दिए थे. कप्तान यशवर्धन चौहान 6 और सागर विर्क 4 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कुशाग्र ओझा के 38 रन और वीके विनीत के 24 रनों की बदौलत पारी थोड़ी संभली, लेकिन 19वें ओवर तक भारत ने 81 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे.
यहां से नंबर 5 पर आए अन्वय द्रविड़ ने अर्जुन राजपूत के साथ मोर्चा संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 126 गेंदों में 145 रनों की धमाकेदार साझेदारी की. अन्वय ने 129.85 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 67 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था. उनकी इस पारी की बदौलत टीम 285 के स्कोर तक पहुंची, लेकिन श्रीलंका ए ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.
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एक तरफ जहां अन्वय ने श्रीलंका में रन बरसाए, वहीं दूसरी तरफ रविवार को उनके बड़े भाई समित द्रविड़ ने महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 मैच में बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए खेलते हुए कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन किया. समित ने मैसूर वॉरियर्स के खिलाफ 23 रन देकर 2 विकेट लिए और फिर 28 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाकर अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई.