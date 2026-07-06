राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे ने काटा गदर, बने टीम के संकटमोचक, विकेट को तरसे गेंदबाज

भारतीय दिग्गज और टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका A के खिलाफ दूसरे यूथ ODI में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वह टीम के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने अर्जुन राजपूत के साथ 145 रनों की साझेदारी कर भारत U-19 को संकट से निकाला. हंबनटोटा में श्रीलंका A के खिलाफ खेले गए दूसरे यूथ ODI मैच में 17 साल के जूनियर द्रविड़ का जलवा देखने को मिला. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी.