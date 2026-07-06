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राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे ने काटा गदर, बने टीम के संकटमोचक, विकेट को तरसे गेंदबाज

भारतीय दिग्गज और टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका A के खिलाफ दूसरे यूथ ODI में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वह टीम के संकटमोचक साबित हुए. उन्होंने अर्जुन राजपूत के साथ 145 रनों की साझेदारी कर भारत U-19 को संकट से निकाला.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 06, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:40 PM IST
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे ने काटा गदर, बने टीम के संकटमोचक, विकेट को तरसे गेंदबाज
Image Credit: Rahul DravidSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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