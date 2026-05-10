MI vs RCB मैच से पहले मौसम ने डराया, बारिश बनी विलेन तो फंस जाएगी आरसीबी, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है समीकरण

RCB vs MI Weather Forecast: आईपीएल 2026 के 54वें मैच को देखने के लिए फैंस का जोश हाई है. भारतीय क्रिकेट के दो बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए बेताब हैं. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो इस मुकाबले का महत्व ज्यादा है, लेकिन टेंशन की बात ये है कि रायपुर का मौसम पिछले दो दिनों से बेईमान है, जिससे फैंस का मजा खराब हो सकता है. आईपीएल 2026 में पहली बार इस मैदान पर मैच होने वाला है, जो डिफेंडिंग चैंपियन का होम ग्राउंड भी है. RCB इस स्टेडियम में दो मुकाबले खेलने वाली है.

रायपुर में 10 मई को कैसा रहेगा मौसम?

रायपुर में पिछले दो दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. मौसम खराब होने की वजह से दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन पर भी असर दिखा और उन्हें अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा. फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि रविवार, 10 मई को रायपुर में मौसम का हाल कैसा रहेगा?

फैंस के लिए राहत की बात ये है कि मैच वाले दिन मौसम का मिजाज क्रिकेट के लिहाज से अच्छा है. ताजा जानकारी के अनुसार, रायपुर में फिलहाल धूप खिली हुई है. AccuWeather के मुताबिक शहर में बादल छाए रहने की 6% संभावना है. आर्द्रता 38% रहेगी. तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. इसका मतलब साफ है कि मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स मुकाबले में बारिश विलेन नहीं बनेगी. हालांकि, ये बताना हमारा फर्ज है कि अगर बारिश की वजह से ये मुकाबला धुल गया तो क्या होगा?

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बारिश बनी विलेन तो क्या होगा?

अगर बारिश की वजह से रायपुर में होने वाला ये मैच धुल जाता है तो इससे दोनों टीमों को तगड़ा नुकसान होगा. मुंबई और बेंगलुरु के खाते में 1-1 अंक जुड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ मुंबई इंडियंस का सफर समाप्त हो जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि एक अंक मिलने के बाद वो अगले दो मुकाबले जीतकर भी 13 अंक तक ही पहुंच पाएंगे, जो प्लेऑफ के लिए काफी नहीं होगा.

वहीं, मैच रद्द होने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी. RCB को पिछले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 16 अंक तक पहुंचने के लिए उन्हें भी दो जीत की दरकार है. अगर ये मैच रद्द हुआ तो उनके 13 अंक हो जाएंगे. इस स्थिति में आरसीबी को बाकी बचे तीन मुकाबले में से दो में किसी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी, नहीं तो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे. इस लिहाज से देखें तो दोनों टीमों के फैंस यही चाहेंगे कि RCB बनाम MI मैच में बारिश दूर रहे और मैदान पर एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिले.

RCB vs MI: दोनों टीमों का स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस की टीम: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, क्विंटन डी कॉक, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इज़हार, हार्दिक पंड्या, कृष्ण भगत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल

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