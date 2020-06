नाती-पोतों के साथ खेलने की उम्र में इस क्रिकेटर ने किया था डेब्यू, जानिए कौन हैं वो

नई दिल्ली: जब भी किसी से क्रिकेट के बारे में बात होती है तो यही सुनने को मिलता है कि हमने छोटी सी उम्र में खेलना शुरु कर दिया था और वास्तव में होता भी यही है क्योंकि खिलाड़ियों का करियर बहुत ज्यादा लंबा तो होता नहीं है तो वो काफी कम उम्र में ही करियर बनाने के बारे में सोच लेते हैं और 40 की उम्र तक तो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं. लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक खिलाड़ी ऐसे भी हुए जिन्होंने इस खेल में अपना डेब्यू ही 72 साल की उम्र में किया. आज भी उम्र का ये आंकड़ा जानकर हैरान हो गए ना?

यह भी पढ़ें-B'day Special: न्यूजीलैंड में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड को पहली बार दिलाया वर्ल्ड कप खिताब

जी हां ये बात सच है कि एक क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने 72 साल की उम्र में अपना पहला मैच खेला और इसके बाद उन्होंने दूसरा मैच कभी नहीं खेला, पहले ही मैच के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी. इस खिलाड़ी का ताल्लुक भारत से था. उन्होंने बॉम्बे गवर्नर्स इलेवन की तरफ से साल 1950 में कॉमनवेल्थ इलेवन के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था. उस खिलाड़ी का नाम राजा महाराजा सिंह था, जिस वक्त उन्होंने अपना पहला मैच खेला तब उनकी उम्र 72 साल 192 दिन थी. इस उम्र में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाते और उन्होंने क्रिकेट से दोस्ती कर ली थी.

Birth Anniversary..!

Raja Maharaj Singh..!

17 May 1878..!#Sir #RajaMaharajSingh was the #1st #IndianGovernorOfBombay..!

He was also the #PrimeMinister of #JammuAndKashmir during #MaharajaHariSingh’s rule and also the #Dewan of #Jodhpur for a short while..! pic.twitter.com/OD09jl4AHS

(@ronakbkothari) May 17, 2020