6 मैच, 2 शतक और रनों का अंबार.. श्रेयस अय्यर की वजह से बाहर होकर खूंखार बल्लेबाज उगल रहा रनों की 'आग', बनाया बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की भरमार है जिसके चलते सेलेक्टर्स को किसी भी सीरीज चुनने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान हुए हफ्ताभर भी नहीं बीता है और श्रेयस अय्यर की वजह से बाहर हुए बल्लेबाज ने रनों की आग उगलना शुरू कर दी है. एक बार फिर इस बल्लेबाज ने शतक ठोक बीसीसीआई का दरवाजा पीट दिया है. क्रिकेट फैंस समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की जिन्हें न्यूजीलैंड सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है.

टीम इंडिया में मौका पाते ही लूटी महफिल

फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया से बाहर हैं, लेकिन मौका पाते ही चौका लगाने में माहिर हैं. श्रेयस अय्यर की इंजरी के चलते उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिला और उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली. लेकिन अब अय्यर फिट हो चुके हैं और उनका कमबैक हो गया है, जिसके चलते गायकवाड़ को बाहर बैठना पड़ा.

