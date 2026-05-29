राजस्थान के 5 खिलाड़ी... जो तोड़ देंगे गुजरात टाइटंस के फाइनल खेलने का सपना, रॉयल्स को अकेले दम पर जिता देंगे मैच

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आज शाम न्यू चंडीगढ़ में कांटेदार क्वालिफायर-2 मुकाबला खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स (RR) के 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो गुजरात टाइटंस (GT) के फाइनल खेलने का सपना तोड़ सकते हैं. ये पांचों क्रिकेटर्स इतने टैलेंटेड हैं कि वे अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) को क्वालिफायर-2 मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ जीत दिला सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स (RR) के उन 5 क्रिकेटर्स पर, जो क्वालिफायर-2 मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए काल साबित हो सकते हैं.

1. वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स (RR) को एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अकेले दम पर धमाकेदार जीत दिलाई थी. वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए मैच को पूरी तरह से एकतरफा कर दिया था. दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में वैभव गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. वैभव अगर शुरुआती 8 से 10 ओवरों तक बल्लेबाजी कर गए, तो फिर जीटी के लिए मैच में वापसी कर पाना काफी मुश्किल होगा.

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2. यशस्वी जायसवाल

एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ यशस्वी जायसवाल एंकर की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे. हालांकि, यशस्वी अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं. यशस्वी इस सीजन खेले 15 मुकाबलों में 153 के स्ट्राइक रेट से 426 रन बना चुके हैं.

3. जोफ्रा आर्चर

राजस्थान रॉयल्स के लिए जोफ्रा आर्चर पिछले कुछ मुकाबलों में गेंद से सबसे बड़े ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं. आर्चर रनों पर लगाम लगाने के साथ-साथ अहम मौकों पर विकेट भी निकाल रहे हैं. इस सीजन वह 15 मुकाबलों में 24 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. एलिमिनेटर मैच में भी आर्चर ने तीन महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. खास बात यह है कि आर्चर गेंद के साथ-साथ अंतिम ओवरों में तेजी से अहम रन भी बटोर सकते हैं.

4. ध्रुव जुरेल

गुजरात टाइटंस को दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में ध्रुव जुरेल से खासा सतर्क रहना होगा. नंबर तीन की पोजीशन पर जुरेल के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं. एलिमिनेटर मैच में जुरेल ने सिर्फ 21 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली थी. जुरेल इस सीजन मुश्किल हालातों में टीम की पारी को संभालते और तेजी से रन बटोरते हुए भी नजर आए हैं.

5. रियान पराग

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के लिए भले ही आईपीएल 2026 बल्ले से बहुत शानदार न गुजरा हो, लेकिन वह अपनी दमदार बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट सकते हैं. नंबर चार की पोजीशन पर खेल रहे रियान अगर क्रीज पर सेट हो गए, तो वह गुजरात टाइटंस के गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं. इस सीजन उन्होंने 13 पारियों में 156 के स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए हैं.