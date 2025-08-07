IPL 2025 में फिसड्डी... अब संजू सैमसन का टिकना हुआ मुश्किल, राजस्थान में पड़ी फूट
IPL 2025 में फिसड्डी... अब संजू सैमसन का टिकना हुआ मुश्किल, राजस्थान में पड़ी फूट

Sanju Samson: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. उनकी टीम आईपीएल 2025 में नीचे से दूसरे स्थान पर रही थी. जिसके बाद से ही उनका टीम में टिकना मुश्किल लग रहा है. अब खबर है कि राजस्थान रॉयल्स में फूट पड़ चुकी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:40 PM IST
Sanju Samson: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. उनकी टीम आईपीएल 2025 में नीचे से दूसरे स्थान पर रही थी. जिसके बाद से ही उनका टीम में टिकना मुश्किल लग रहा है. अब खबर है कि राजस्थान रॉयल्स में फूट पड़ चुकी है और संजू सैमसन की अगले सीजन से विदाई होने की संभावना है. एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल्स प्रबंधन और संजू सैमसन के बीच मतभेद हैं. 

खिलाड़ियों की हो सकती है अदला-बदली

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन ने औपचारिक रूप से ट्रेड करने या नीलामी में शामिल होने का तक अनुरोध कर दिया है. सैमसन की फैमिली खुले तौर पर कहती है कि वह अब रॉयल्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके कुछ मौजूदा आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय करीबी खिलाड़ी भी इस बात का इशारा कर चुके हैं.

क्या कहता है नियम?

अब सवाल है कि क्या प्लेयर की इच्छा के खिलाफ फ्रेंचाइजी उन्हें टीम में रख सकती है या नहीं. नियम के मुताबिक जब एक बार जब कोई खिलाड़ी अनुबंधित हो जाता है चाहे रिटेंशन हो या नीलामी, तीन साल तक वह फ्रेंचाइजी खुद की इच्छा से नहीं छोड़ सकता है. उसे ट्रेड करने या रिलीज करने का फैसला पूरी तरह से फ्रैंचाइज़ी का होता है. सैमसन का कॉन्ट्रैक्ट 2027 के अंत तक है.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup से पहले शुभमन गिल को कप्तानी का बुलावा, IND-ENG के बाद नया शेड्यूल तैयार, अंशुल-हर्षित को भी मौका

2015 से RR से जुड़े सैमसन

रॉयल्स और सैमसन का पुराना नाता  है. वह साल  2015 से राजस्थान का हिस्सा हैं. उन्हें केकेआर ने रिलीज किया था. हालांकि, 2016 और 2017 ऐसे दो साल थे जब फ्रैंचाइजी पर बैन लगा हुआ था. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सैमसन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने खुले तौर पर दिलचस्पी दिखाई है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या सैमसन को फ्रेंचाइजी छोड़ने पर तैयार होगी.

;