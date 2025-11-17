Advertisement
राजस्थान रॉयल्स ने ढूंढ लिया द्रविड़ का रिप्लेसमेंट, IPL 2026 में इस दिग्गज को दी हेड कोच की जिम्मेदारी

Rajasthan Royals Head Coach: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने आगामी सीजन के लिए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वो इस रोल के लिए भारत के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:16 PM IST
Rajasthan Royals Head Coach: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने आगामी सीजन के लिए हेड कोच का ऐलान कर दिया है. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संगाकारा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. वो इस रोल के लिए भारत के पूर्व महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे. फ्रेंचाईजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है. कुमार संगाकारा राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी के साथ-साथ हेड कोच की भी भूमिका निभाएंगे.

संगाकारा बने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच

पिछले सीजन राहुल द्रविड़ की एंट्री से पहले 2021 से लेकर 2024 तक कुमार संगाकारा ही राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. आईपीएल 2025 में उन्हें प्रमोट कर 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' बना दिया गया और द्रविड़ कोच की भूमिका में थे. हालांकि, टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और इसके बाद राहुल द्रविड़ ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि 2024 में रॉयल्स में शामिल होने वाले शेन बॉन्ड तेज गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे।

राजस्थान रॉयल्स ने किया बड़ा बदलाव 

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने टीम में बड़े बदलाव किए हैं. लंबे समय से दूसरी आईपीएल ट्रॉफी की तलाश में जुटी फ्रेंचाईजी ने कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों ट्रेड किया और बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया है. 

RR ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज

वानिंदु हसरंगा
महीश तीक्षणा
फजल फारूकी
आकाश मधवाल 
अशोक शर्मा 
कुमार कार्तिकेय 
कुणाल सिंह राठौर 
संजू सैमसन (ट्रेड आउट)

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड 

रवींद्र जडेजा (ट्रेड-इन), सैम करन (ट्रेड-इन), यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, क्वेना मफाका

RR के पास 16 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए 16.05 करोड़ रुपये शेष हैं. 

