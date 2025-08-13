जडेजा, दुबे या कप्तान... RR की डिमांड से CSK के उड़े होश, संजू सैमसन ट्रेड डील हो गई फेल!

Sanju Samson: पिछले हफ्ते से संजू सैमसन बड़ा मुद्दा बने हुए हैं. उनके राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरें चारो-तरफ फैल चुकी हैं. अब सैमसन के ट्रेड को लेकर नई खबर सामने आ रही है. राजस्थान ने ट्रेड डील के लिए सीएसके के सामने ऐसी डिमांड रख दी है जिससे सैमसन का सीएसके में शामिल होना मुश्किल नजर आ रहा है. कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि सीएसके सैमसन में दिलचस्पी दिखा रही है. लेकिन राजस्थान की डील सुनने के बाद चेन्नई के भी होश उड़ गए होंगे.

RR के मालिक कर रहे डील

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के मुख्य मालिक मनोज बडाले सैमसन के ट्रेड की डील कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सैमसन के बदले उन्होंने उन प्लेयर्स के नाम भी बता दिए हैं जिन्हें रॉयल्स अपने खेमें में शामिल करना चाहते हैं. ऐसी भी चर्चा है कि रॉयल्स उनमें से किसी एक के साथ समझौता कर चुके हैं या करने के करीब हैं. सीएसके के साथ बाडले की चौंकाने वाली डील रिपोर्ट में बताई गई है.

RR को CSK के 3 स्टार्स में दिलचस्पी

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि राजस्थान की डील सीएसके से मुश्किल है. जिसकी वजह राजस्थान की डिमांड है, RR ने ऐसे प्लेयर्स की मांग कर दी है जिन्हें देने से सीएसके की टीम कतरा रही है. माना जा रहा है कि रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा या रुतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को चुनने की मांग की है. ये दोनों ही ऐसी शर्तें हैं जिन पर सुपर किंग्स विचार करने को तैयार नहीं है.

दुबे का भी नाम शामिल

शिवम दुबे का नाम भी आगे आया है. चेन्नई इस सुपर ऑलराउंडर को भी छोड़ने को नहीं तैयार है. दरअसल, सीएसके के अधिकारी और प्रबंधन अपने किसी भी खिलाड़ी को रिलीज़ करने को तैयार नहीं हैं. इस रिपोर्ट के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सैमसन का नाम नीलामी में आएगा भी या नहीं. कई टीमों के साथ डील फिलहाल चल रही है. देखना दिलचस्प होगा कि सैमसन आईपीएल 2025 किस टीम से खेलते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसन खुद राजस्थान की टीम से किनारे जाना चाहते हैं.