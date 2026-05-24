मुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने कन्फर्म किया प्लेऑफ का टिकट, एक साथ इन 2 टीमों का गेम ओवर

IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले से पहले प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 4 टीमों का पता चल गया है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर ली है. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो गया और इन दोनों टीमों का गेम ओवर हो गया.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले से पहले प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 4 टीमों का पता चल गया है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर ली है. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो गया और इन दोनों टीमों का गेम ओवर हो गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस के बाद राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम 27 मई को एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर में खेला जाएगा.
राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ का टिकट दिलाने में इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का अहम किरदार रहा. मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आर्चर ने पहले बल्ले से धमाल मचाते हुए 15 गेंदों पर 32 रनों की कीमती पारी खेली. इसके बाद शानदार गेंदबाजी कर मुंबई की कमर तोड़ दी. आर्चर ने रोहित शर्मा, नमन धीर और हार्दिक पांड्या को पवेलियन की राह दिखाई. दाएं हाथ के स्टार पेसर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए.
आईपीएल 2026 में प्लेऑफ राउंड की शुरुआत मंगलवार, 26 मई से होगी. क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. अगले दिन यानी 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा.
राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ की टिकट कन्फर्म कर ली. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. पंजाब के खाते में 15 अंक हैं, जबकि केकेआर आखिरी मुकाबला जीतकर भी 15 अंक तक ही पहुंच पाएगी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 16 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज को फिनिश किया.
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