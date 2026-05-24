Advertisement
trendingNow13227845
Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने कन्फर्म किया प्लेऑफ का टिकट, एक साथ इन 2 टीमों का गेम ओवर

मुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने कन्फर्म किया प्लेऑफ का टिकट, एक साथ इन 2 टीमों का गेम ओवर

IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले से पहले प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 4 टीमों का पता चल गया है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर ली है. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो गया और इन दोनों टीमों का गेम ओवर हो गया.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी राजस्थान रॉयल्स
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी राजस्थान रॉयल्स

IPL 2026: आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले से पहले प्लेऑफ में जगह बनाने वाली 4 टीमों का पता चल गया है. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर ली है. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का दरवाजा बंद हो गया और इन दोनों टीमों का गेम ओवर हो गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस के बाद राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम 27 मई को एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी. ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़, मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

जोफ्रा आर्चर बने राजस्थान रॉयल्स के हीरो

राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ का टिकट दिलाने में इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का अहम किरदार रहा. मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आर्चर ने पहले बल्ले से धमाल मचाते हुए 15 गेंदों पर 32 रनों की कीमती पारी खेली. इसके बाद शानदार गेंदबाजी कर मुंबई की कमर तोड़ दी. आर्चर ने रोहित शर्मा, नमन धीर और हार्दिक पांड्या को पवेलियन की राह दिखाई. दाएं हाथ के स्टार पेसर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

आईपीएल 2026 प्लेऑफ का शेड्यूल

आईपीएल 2026 में प्लेऑफ राउंड की शुरुआत मंगलवार, 26 मई से होगी. क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. अगले दिन यानी 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब और कोलकाता का गेम ओवर

राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ की टिकट कन्फर्म कर ली. इसी के साथ पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है. पंजाब के खाते में 15 अंक हैं, जबकि केकेआर आखिरी मुकाबला जीतकर भी 15 अंक तक ही पहुंच पाएगी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने 16 अंकों के साथ ग्रुप स्टेज को फिनिश किया.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा?', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा?', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो