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Hindi Newsक्रिकेटRR vs SRH: बदला हो तो ऐसा... राजस्थान ने तोड़ा हैदराबाद का घमंड, बाहर कर किया 2 हार का हिसाब

RR vs SRH: बदला हो तो ऐसा... राजस्थान ने तोड़ा हैदराबाद का घमंड, बाहर कर किया 2 हार का हिसाब

RR vs SRH IPL 2026: आईपीएल की तूफानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद का घमंड चूर-चूर कर दिया है. लीग स्टेज में यही हैदराबाद की टीम राजस्थान की टीम को 2 बार रौंद चुकी थी. अब उन दो हार का हिसाब राजस्थान ने एलिमिनेटर में इकलौती जीत से कर दिया है. राजस्थान ने रन से मुकाबले को अपने नाम किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 27, 2026, 11:26 PM IST
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Vaibhav Suryavanshi
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RR vs SRH IPL 2026: आईपीएल की तूफानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद का घमंड चूर-चूर कर दिया है. लीग स्टेज में यही हैदराबाद की टीम राजस्थान की टीम को 2 बार रौंद चुकी थी. अब उन दो हार का हिसाब राजस्थान ने एलिमिनेटर में इकलौती जीत से कर दिया है. राजस्थान ने 47 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. जीत के नायक 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी से कहर बरपा दिया और टीम के स्कोर को 243 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

हैदराबाद ने जीता था टॉस

हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वैभव सूर्यवंशी भूखे शेर की तरह हैदराबाद के गेंदबाजों पर टूट पड़े. उन्होंने आतिशी अंदाज में महज 16 गेंद में फिफ्टी ठोकी. इसके बाद भी वैभव नहीं रुके और क्रिस गेल के 30 गेंद में शतक के महारिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया. लेकिन बदकिस्मती से 29 गेंद में 97 रन बनाकर आउट हो गए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 छक्के जबकि 5 चौके देखने को मिले.

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जितेश शर्मा ने भी ठोकी फिफ्टी

राजस्थान की तरफ से जितेश शर्मा ने भी फिफ्टी ठोकी और टीम के स्कोर को 243 तक पहुंचा दिया. रियान पराग ने 26 रन की पारी खेली. जब बारी गेंदबाजी की आई तो जोफ्रा आर्चर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने पहले ही ओवर में आतिशी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को खाता भी नहीं खोलने दिया. इसके बाद हेनरिक क्लासेन और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज भी फ्लॉप हो गए. 

आर्चर ने झटके तीन विकेट 

राजस्थान के स्टार पेसर जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट अपने नाम किए. बर्गर और जडेजा ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम को मैच में बनाए रखा. हैदराबाद की टीम की बात करें तो ईशान किशन ने 33 रन की पारी खेली. नितीश रेड्डी ने 38 और सलिल अरोरा ने 33 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. अब क्वालीफायर-2 में राजस्थान का मुकाबला गुजरात से होगा.

 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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