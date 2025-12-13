Advertisement
trendingNow13039914
Hindi Newsक्रिकेट16.05 करोड़ का पर्स और चाहिए 2 धांसू प्लेयर.. सैमसन ट्रेड के बाद यहां फंसी राजस्थान, ऑक्शन में होगी अग्निपरीक्षा

16.05 करोड़ का पर्स और चाहिए 2 धांसू प्लेयर.. सैमसन ट्रेड के बाद यहां फंसी राजस्थान, ऑक्शन में होगी अग्निपरीक्षा

IPL 2026 Mini Auction की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. ऑक्शन में महज 3 दिन बाकी हैं और संजू सैमसन को ट्रेड करने वाली राजस्थान रॉयल्स का गणित गड़बड़ाया नजर आ रहा है. सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड कर टीम ने 2 ऑलराउंडर्स की जगह भर ली. लेकिन टीम में अभी भी एक मामूली सुधार की जरूरत है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson
Sanju Samson

IPL 2026 Mini Auction की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. ऑक्शन में महज 3 दिन बाकी हैं और संजू सैमसन को ट्रेड करने वाली राजस्थान रॉयल्स का गणित गड़बड़ाया नजर आ रहा है. सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड कर टीम ने 2 ऑलराउंडर्स की जगह भरकर चालाकी खेली. लेकिन टीम में अभी भी एक मामूली सुधार की जरूरत है. रॉयल्स का इस मिनी-नीलामी तक का सफर आसान नहीं रहा. पिछले सीजन में टीम को काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है.

कोच बदलने के बाद बढ़ी मुश्किलें

पिछले सीजन कोच बदला और अब टीम का कप्तान भी चेंज होगा. बदलाव से गुजर रही राजस्थान को पिछले सीजन युवाओं से तगड़ा रिजल्ट मिला, जिसका असर इस बार देखने को मिल सकता है. हालांकि, सैमसन को ट्रे़ करना एक गहरा सोचा-समझा कदम भी था. सैमसन के स्थान पर टीम ने रवींद्र जडेजा ₹14 करोड़ जबकि सैम करन ₹2.4 करोड़ में हासिल किए. लेकिन ये टीम सबसे कम पर्स वाली टीमों में से एक है.

Add Zee News as a Preferred Source

2 धुरंधरों की दरकार

टीम को अब मिनी ऑक्शन में दो धुरंधर खिलाड़ियों की दरकार होगी. लेकिन देखना ये होगा कि क्या सिर्फ ₹16.05 के साथ राजस्थान की टीम 2 बड़े खिलाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ पाती है या नहीं. टीम में एक प्योर भारतीय स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में रनों में मंदी ला सके. और एक पेसर की जरूरत है. 2 अनुभवी और धांसू गेंदबाज के लिए टीम को जेब ढीली करनी होगी.

ये भी पढ़ें.. अविश्वसनीय: बिन बाउंड्री का छक्का... क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा, अंपायर्म भी रह गए हैरान

टीम में पेसर की कमी

टीम में जोफ्रा आर्चर (फिटनेस पर सवाल) और संदीप शर्मा (नियंत्रण, लेकिन गति नहीं) के साथ, टीम को डेथ ओवरों में यॉर्कर और वेरिएशंस को सफलतापूर्वक निष्पादित करने वाले एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है. मुस्तफिजुर रहमान एक व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
india us ties
Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका? जिसको लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को घेर लिया
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
Lionel Messi
कौन हैं शताद्रु दत्ता? जिनको मेसी के कोलकाता इवेंट में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
Jammu and Kashmir news
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, LG ने लगाया जख्मों पर मरहम
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
Kerala
मुनंबम में वक्फ विवाद के बाद BJP की जीत, क्यों गोपी के लिए बनी मुसीबत, थरूर को मौका?
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
India air force
भारत से गद्दारी का आरोपी IAF रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार, पाक को भेजी खुफिया जानकारी
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
kolkata News
एक तस्वीर ऐसी भी! मेसी के करीब आए पुलिस अफसर को देखिए कमांडो ने कैसे फटकारा
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
Goa Night Club Fire
'पत्नी जिंदा लाश बन गई...' गोवा नाइट क्लब डांसर का पति बोला, रो-रोकर 5 बुरा हाल
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
kolkata News
मेसी का कार्यक्रम करवाने वाला आयोजक हिरासत में, फैंस को मिलेगा रिफंड; सरकार का ऐलान
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए