IPL 2026 से पहले और भी घातक हुई राजस्थान रॉयल्स, टीम से जुड़ा ये विस्फोटक ऑलराउंडर

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम और भी घातक हो गई है. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम से अचानक हार्दिक पांड्या जैसा ही एक खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडर जुड़ गया है. यह तूफानी ऑलराउंडर और कोई नहीं बल्कि श्रीलंका के T20I कप्तान दासुन शनाका हैं. दासुन शनाका बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या जैसे ही खतरनाक हैं. राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 से पहले चोटिल सैम करन की जगह दासुन शनाका को टीम में शामिल किया है.

IPL 2026 से पहले और भी घातक हुई राजस्थान रॉयल्स

दासुन शनाका के जुड़ने से राजस्थान रॉयल्स (RR) टीम की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है. सैम करन, जो एक बड़े ट्रेड के जरिए राजस्थान रॉयल्स (RR) से जुड़े थे, वह ग्रोइन में चोट लगने के कारण इस सीजन से बाहर हो गए हैं. दासुन शनाका, जो IPL मिनी-ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, वह शुरू में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलने वाले थे. हालांकि, IPL में शामिल होने के मौके ने उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और अब यह श्रीलंकाई ऑलराउंडर राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ जुड़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की टीम को खतरनाक विकल्प मिल गया

राजस्थान रॉयल्स ने इस बात की पुष्टि की है कि दासुन शनाका को सैम करन की जगह 2 करोड़ रुपये में साइन किया गया है. यह ऑलराउंडर इससे पहले IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुका है. इस कदम से राजस्थान रॉयल्स की टीम को अब एक खतरनाक विकल्प मिल गया है, क्योंकि दासुन शनाका मिडिल-ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के अलावा सीम-बॉलिंग भी करते हैं. दासुन शनाका ने हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. दासुन शनाका ने श्रीलंका को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 165 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को दिया था घाव

दासुन शनाका ने खासकर पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नाबाद 76 रन बनाए और दो विकेट लिए. दासुन शनाका ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर करने में बड़ा रोल निभाया था. दासुन शनाका के इस ऑलराउंड प्रदर्शन ने IPL में उनकी दिलचस्पी को फिर से जगा दिया. दासुन शनाका ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 71 वनडे और 131 T20I मैच खेले हैं और उनके नाम 3351 इंटरनेशनल रन और 86 विकेट दर्ज हैं. दासुन शनाका के पास काफी अनुभव है. हालांकि, 2023 में गुजरात टाइटंस के साथ उनका पिछला IPL सफर छोटा रहा था, लेकिन मैच को फिनिश करने की उनकी काबिलियत और मीडियम पेस गेंदबाजी उन्हें राजस्थान रॉयल्स के लिए एक मजबूत ऑलराउंड विकल्प बनाती है.