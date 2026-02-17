IPL 2026: गौतम गंभीर को राजस्थान रॉयल्स ने ऑफर किए ये 3 बड़े रोल... जानिए क्यों मुश्किल है डील होना?

Rajasthan Royals offered Gautam Gambhir these 3 big roles: टीम इंडिया के हेड कोच का पूरा फोकस टी20 विश्व कप 2026 जीतने पर है. उनकी कोचिंग में टीम इंडिया ने अब तक दमदार प्रदर्शन किया है. ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर वह सुपर 8 में एंट्री कर गई है. जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच टीम के हेड कोच गंभीर को एक साथ 3 बड़े रोल का ऑफर मिला है. ये ऑफर आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने दिया है. दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान रॉयल्स ने गंभीर को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाते हुए उन्हें एक साथ तीन बड़े रोल ऑफर कर दिए हैं.

राजस्थान रॉयल्स ने यह 3 रोल किए ऑफर- रिपोर्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स की ओर से गंभीर को फ्रेंचाइजी का पार्टनर, मेंटॉर और सीईओ बनने का ऑफर मिला है. हालांकि गंभीर की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी सेल पर है और उसे जल्द ही नए मालिक मिलने वाले हैं. राजस्थान रॉयल्स के नए मालिकाना ढांचे से जुड़े एक प्रमुख शख्स की ओर से गंभीर को ये बड़े रोल ऑफर किए गए हैं.

बात बनना क्यों है मुश्किल?

भले ही गंभीर को यह ऑफर मिला है, लेकिन ये डील होना मुश्किल है. इसके पीछे एक नियम अड़चन बन रहा है. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि टीम इंडिया का कोच रहते हुए कोई भी व्यक्ति आईपीएल टीम के साथ काम नहीं कर सकता है. ना तो वह किसी टीम का पार्टनर बन सकता है, ना सीईओ और ना ही मेंटॉर. चूंकि गंभीर का कार्यकाल 2027 तक जारी रह सकता है, इसलिए यह डील होना मुश्किल नजर आता है.

कोचिंग पद छोड़ना होगा

गंभीर तभी यह ऑफर स्वीकार कर सकते हैं जब वह टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दें, जो संभव नहीं लगता, क्योंकि भारत को अगले साल वनडे विश्व कप 2027 भी खेलना है. इसके साथ ही उनका फोकस 2028 के ओलंपिक पर भी है, जिसमें क्रिकेट की वापसी हुई है और टीम इंडिया पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अगर गंभीर ने वनडे विश्व कप जिता दिया तो उनका कोचिंग कार्यकाल बढ़ भी सकता है.

मेंटॉर के तौर पर शानदार रिकॉर्ड

गंभीर को राजस्थान रॉयल्स ने इसलिए तीन बड़े रोल का ऑफर दिया है, क्योंकि यह दिग्गज आईपीएल में मेंटॉरशिप पर गहरी छाप छोड़ चुका है. उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है. आईपीएल 2024 में उन्होंने कोलकाता को बतौर हेड कोच ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स उनके मार्गदर्शन में बढ़िया खेली और प्लेऑफ तक का सफर तय किया था.

