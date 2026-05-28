राजस्थान रॉयल्स या गुजरात टाइटंस, फाइनल में किससे खेलना पसंद करेगी RCB? देखें दोनों के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग का 19वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर पिछले साल की तरह क्वालीफायर-1 जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है. वैसे तो जो टीम फाइनल में पहुंचती है, वो किसी से भी टक्कर लेने को तैयार रहती है, लेकिन फैंस ये जानने को जरूर बेकरार होंगे कि गुजरात और राजस्थान में से किस टीम के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है?
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IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग का 19वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर पिछले साल की तरह क्वालीफायर-1 जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली RCB इंतजार कर रही है कि रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी भिड़ंत में उनका सामना किससे होगा. फाइनल से पहले शुक्रवार, 29 मई को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच क्वालीफायर-2 खेला जाएगा. इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टक्कर लेगी.
17 सालों तक आरसीबी के करोड़ों फैंस ये दुआ मांगते रहे कि किस्मत उनकी टीम पर भी मेहरबान हो और ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म हो. आईपीएल 2025 में तमाम फैंस की दुआ कुबूल हुई और RCB आखिरकार चैंपियन बनी. समय का चक्र देखिए... वही टीम एक बार फिर फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है. आरसीबी ने 18 अंक और +0.783 नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर शिखर पर रहते हुए ग्रुप स्टेज को फिनिश किया. अब ये टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है. हालांकि, ये भी सच है कि आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में RCB को राजस्थान और गुजरात के खिलाफ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था.
वैसे तो जो टीम फाइनल में पहुंचती है, वो किसी से भी टक्कर लेने को तैयार रहती है, लेकिन फैंस ये जानने को जरूर बेकरार होंगे कि गुजरात और राजस्थान में से किस टीम के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है? आईपीएल के इतिहास में RCB और RR के बीच अभी तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं. 17 में आरसीबी ने बाजी मारी है, जबकि 3 मुकबले आरआर के नाम रहे हैं. 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. IPL 2026 की बात करें तो ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का एक बार आमना-सामना हुआ था. वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को बुरी तरह रौंदा था.
वहीं, बात करें गुजरात टाइटंस के साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले हुए हैं. 5 में RCB ने जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकबले जीटी के नाम रहे. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 3 मैच हुए. दो में आरसीबी ने जीत हासिल की, एक में शुभमन गिल की ब्रिगेड भारी पड़ी.
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